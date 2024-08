Allenatore di Marcell Jacobs accusato di molestie da 3 donne: Rana Reider espulso dalle Olimpiadi di Parigi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’allenatore di Marcell Jacobs e del campione olimpico dei 200 metri Andre De Grasse, Rana Reider, è stato espulso dalle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo essere stato accusato di molestie sessuali da 3 donne.

Le accuse di molestie a Rana Reider, allenatore di Marcell Jacobs

Secondo il Times, l’accesso di Rana Reider ai Giochi Olimpici di Parigi è stato revocato dal Comitato Olimpico Nazionale canadese dopo che tre donne hanno intentato causa contro di lui in Florida per abusi sessuali ed emotivi.

Dopo che i casi giudiziari sono venuti alla luce, USA Track & Field, l’associazione di atletica leggera degli Stati Uniti d’America che opera sul territorio nazionale con sede a Indianapolis, avrebbe allertato la sua controparte canadese durante l’ultimo weekend.

Marcell Jacobs, con Rana Reider.

L’espulsione dell’allenatore di Jacobs dalle Olimpiadi

Secondo quanto riportato dal Times, i dirigenti olimpici canadesi – che inizialmente avevano fornito a Rana Reider le credenziali per Parigi – hanno informato l’allenatore che il suo pass è stato ritirato.

La Federazione italiana atletica leggera non è coinvolta: Reider, infatti, era stato accreditato dal Canada.

Il commento dell’avvocato di Rana Reider

In alcune dichiarazioni riportate dal quotidiano britannico Guardian, Ryan Stevens, avvocato di Rana Reider, ha commentato: “È una brutta giornata per le Olimpiadi quando la paura di cattiva pubblicità da parte di un organo di governo ha la priorità rispetto agli atleti”.

Lo stesso Stevens ha sottolineato che “coach Reider non ha sanzioni pendenti contro di lui da parte di alcun organo di governo”.

Il legale ha poi aggiunto: “Quelli che vengono danneggiati in tutto questo sono gli atleti improvvisamente costretti a competere senza il loro allenatore, incluso uno dei migliori velocisti canadesi”.

Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Parigi 2024

Marcell Jacobs, campione olimpico nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, a Parigi si è classificato al quinto posto nella stessa gara, facendo registrare però un ottimo tempo: 9”85 (sei centesimi più lento del nuovo campione olimpico, lo statunitense Lyles).

Le Olimpiadi di Parigi 2024 non sono finite, però, per Marcell Jacobs, atteso dall’impegno in staffetta. Dopo la corsa dei 100 metri, il velocista azzurro è stato visto zoppicare ma lui ha tranquillizzato tutti: “Solo un crampo”.