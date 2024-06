Allegri licenziato per giusta causa dalla Juventus, ma l'allenatore farà ricorso: battaglia legale col club

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Massimiliano Allegri è stato licenziato dalla Juventus per giusta causa. La notifica all’allenatore livornese è arrivata nella giornata di sabato 1° giugno, ma il tecnico farà ricorso. Si preannuncia una battaglia legale.

La notifica del licenziamento a Massimiliano Allegri

La notifica del licenziamento per giusta causa da parte della Juventus, come riportato da ‘Tuttosport’, è arrivata a Massimiliano Allegri nella mattinata di sabato 1° giugno, mentre il tecnico è andato a Londra per assistere, da spettatore, alla finale di Champions League tra il Real Madrid e il Borussia Dortmund.

La Juventus ha fatto una contestazione nel giorno dell’esonero di Massimiliano Allegri, all’indomani della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, a cui l’allenatore ha poi risposto con una deduzione difensiva assieme ai suoi avvocati. La risposta non è stata ritenuta adeguata per quanto successo e, per questo motivo, la società ha deciso di portare avanti la questione. Il tutto proseguirà in Tribunale perché Massimiliano Allegri presenterà un ricorso e chiederà danni d’immagine.

Allegri ha concluso la sua esperienza alla Juventus con un’espulsione nei minuti finali della finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta.

Allegri e la denuncia di Vaciago

Massimiliano Allegri è stato esonerato dopo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta per gli episodi successi soprattutto nel post partita (il tecnico livornese è stato espulso nei minuti finali del match).

Il direttore di ‘Tuttosport’ Guido Vaciago ha denunciato pubblicamente di essere stato aggredito da Allegri fuori dalla conferenza stampa post partita. Il “caso Vaciago” si è poi risolto con una stretta di mano e le scuse nella sede di Tuttosport.

Allegri e il presunto gesto contro Giuntoli

Un altro episodio che ha visto protagonista Massimiliano Allegri riguarda il presunto gesto contro il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli: dopo la vittoria della Coppa Italia, Allegri, espulso nei minuti di recupero della partita, è tornato in campo per festeggiare assieme ai suoi giocatori.

La scena è stata ripresa dalle telecamere: nella parte bassa dello schermo, si intravede Giuntoli applaudire e avvicinarsi al gruppo. Allegri si volta, si libera dall’abbraccio di Gatti, si sistema con stizza la giacca e sfila di fianco al dirigente mimando con la mano il gesto ‘Via, via’.

Intervistato, Allegri ha poi dichiarato a tal proposito: “Non è successo assolutamente nulla, stavo solo festeggiando con la squadra. Io provo rispetto per la società, per gli uomini”.