Alle Olimpiadi 2024 Claire Michel ricoverata per Escherichia coli dopo le prove nella Senna inquinata

La triatleta belga Claire Michel è la prima “vittima” dell’acqua inquinata del fiume Senna: la sportiva 35enne è stata ricoverata in ospedale a causa di un’infezione da Escherichia coli. Vista l’impossibilità di rimpiazzarla, i suoi compagni di squadra si sono ritirati dalla staffetta mista.

L’imbarazzo delle autorità francesi

Per gli organizzatori delle Olimpiadi 2024 si tratta di un serio motivo di imbarazzo: la Francia ha speso 1,4 miliardi per bonificare la Senna. Ma le operazioni di messa in sicurezza del fiume si sono rivelate un flop.

Tra i vari interventi era stato anche costruito un grande bacino di stoccaggio sotterraneo finalizzato alla raccolta delle acque piovane in eccesso per impedire alle acque reflue di entrare nella Senna.

La triatleta belga Claire Michel.

Jolien Vermeylen, connazionale di Claire Michel, aveva raccontato il suo disagio dopo il tuffo nel fiume che attraversa Parigi: “Ho annusato e visto cose alle quali preferisco non pensare… Posso dire che non ha certo il sapore della Sprite o della Coca Cola”.

Il canadese Tyler Mislawchuk confessò di avere vomitato 10 volte e fu ripreso in diretta mondiale mentre non riusciva a trattenere un conato poco dopo aver concluso la gara.

Le gare di triathlon nella Senna sono più volte state rinviate a causa dell’inquinamento del fiume. Gli elevati livelli di batteri e altri inquinanti hanno reso la Senna non balneabile in più occasioni. Il monitoraggio per le competizioni delle Olimpiadi è stato effettuato a intervalli regolari prima di ogni gara.

Cos’è l’Escherichia coli

Come riporta il sito dell’Istituto Superiore di Sanità, “gli Escherichia coli (E. coli) sono batteri che si trovano naturalmente nell’ambiente, negli alimenti e nell’intestino delle persone e degli animali. Sebbene la maggior parte degli E. coli siano innocui, alcuni possono causare gravi forme di malattia nell’uomo come gli E. coli produttori di Shiga tossina (Stec)”.

I sintomi dell’E. coli

“L’infezione da Stec – chiarisce poi l’Iss – può causare diarrea (spesso con sangue), crampi allo stomaco e vomito. La maggior parte delle persone infette da Stec migliora da sola, ma per alcuni l’infezione da Stec può essere molto grave, come nei bambini, e può essere persino mortale”.