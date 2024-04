Allarme Topolino decoder anche in Italia, come funziona il dispositivo usato dai ladri per entrare in casa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si chiama “Topolino Decoder” l’ultima trovata dei ladri di appartamento. Si tratta di un nuovo strumento da scasso proveniente dalla Bulgaria che viene usato dai ladri per entrare in casa. E che sta prendendo pericolosamente piede in tutta Europa, Italia compresa, in quanto è relativamente accessibile e facile da usare.

Allarme Topolino decoder anche in Italia

Nei giorni scorsi a Roma, nel quartiere Prati, la polizia ha sequestrato un arsenale di strumenti da scasso utilizzati da una banda di ladri d’appartamento, assieme a un ingente bottino costituito soprattutto da gioielli in oro e argento e orologi di valore.

Come riporta Repubblica, tra i diversi strumenti sequestrati nell’appartamento, dove vivono quattro cittadini georgiani, ci sono anche due “Topolino decoder” e una “chiave bulgara”, un altro strumento usato per aprire le serrature.

Il Topolino decoder è uno dei tanti congegni esportati dai ladri dell’Est Europa, ma sta destando particolare preoccupazione tra le forze dell’ordine perché si tratta di un attrezzo molto silenzioso, facile da utilizzare e da reperire.

Cos’è il Topolino decoder

Il Topolino decoder è stato ribattezzato così per via della sua forma: ha una impugnatura che ricorda le orecchie del celebre personaggio di Walt Disney.

Creato da degli artigiani bulgari, è uno strumento capace di aprire la maggior parte delle porte dotate di serrature a cilindro europeo e chiave punzonata, utilizzato legalmente da fabbri, installatori d’infissi e altri professionisti del genere.

Fonte foto: iStock

Da strumento di lavoro indispensabile per i fabbri ad attrezzo da scasso il passo è breve, il topolino decoder si sta infatti rapidamente diffondendo tra i topi d’appartamento di tutta Europa.

Come funziona

Il perché è presto detto: innanzitutto è molto efficace, grazie alla sua precisione e alla capacità di regolazione fine può aprire senza forzarla ogni serratura con cilindri di sicurezza con chiave punzonata, agendo in silenzio e senza lasciare alcun segno.

È facile da reperire e ha un prezzo relativamente abbordabile e appetibile per tanti ladri: circa 450 euro.

Inoltre il topolino decoder è abbastanza facile da usare e può essere tranquillamente usato anche da mani poco esperte.