Allarme peste suina in Italia con 24 focolai, ministero della Salute: "Situazione complessa, preoccupati"

In Italia sono stati individuati almeno 24 focolai di peste suina, ma dal ministero della Salute arrivano le rassicurazioni. Le categorie più preoccupate, inevitabilmente, sono quelle delle associazioni e degli allevatori specialmente in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, dove si registrano i numeri più preoccupanti.

Il fenomeno sta preoccupando le associazioni e gli allevatori.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, l’allarme è stato lanciato da Coldiretti Piemonte a seguito delle infezioni riscontrate in alcuni allevamenti di Novara.

Bruno Mecca Cici, vicepresidente di Coldiretti Piemonte, riferisce ai giornalisti:

L'individuazione dell'allevamento zero della peste suina africana a Vernate segna un punto critico nella lotta contro l'epidemia in Lombardia

La carne del Piemonte serve per i prosciutti Dop San Daniele e di Parma che esportiamo in tutto il mondo. La sicurezza alimentare di questi prodotti va sempre garantita e tutelata, non possiamo far sì che un comparto che copre il 5% del Pil nazionale venga messo a repentaglio per un virus portato da cinghiali, bene indisponibile dello Stato.