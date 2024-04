Allarme missile in Danimarca per un guasto al cannone di una nave militare: chiuso il traffico sul Grande Belt

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

La Danimarca ha avvertito di un “guasto missilistico” a bordo di una nave militare della Marina, causando la chiusura dello spazio aereo e delle rotte di navigazione vicino allo stretto del Grande Belt (che collega le isole danesi di Selandia e Fionia). C’è infatti il rischio di “caduta di frammenti di missile”

Il guasto della nave militare vicino allo stretto del Grande Belt, in Danimarca

Come riferito dalla Bbc, l’Autorità Marittima Nazionale ha emesso un avvertimento alle navi di evitare parte dello stretto Grande Belt (tra le rotte marittime più trafficate al mondo, nonché il principale accesso marittimo al Mar Baltico) a causa del rischio di “caduta di frammenti di missile“.

Alle navi è stato chiesto di gettare l’ancora, se necessario.

Il problema del cannone durante un test obbligatorio

In un comunicato, l’esercito danese ha spiegato che il problema con il missile è avvenuto “durante un test obbligatorio“, durante il quale il lanciamissili (o cannone) “viene attivato e non può essere disattivato”.

“Finché – prosegue la comunicazione – non sarà disattivato, c’è il rischio che il missile venga lanciato a pochi chilometri di distanza“.

L’area coperta dall’allerta si trova circa 4 chilometri a sud del Great Belt bridge, che attraversa lo stretto. Il ponte rimane aperto al traffico.

Il missile conterrebbe 150 chili di esplosivo. Non essendo armato, tuttavia, anche cadendo in mare non dovrebbe esplodere.

Lo stretto del Grande Belt

Il Grande Belt è uno stretto tra le isole danesi di Selandia e Fionia. È lungo all’incirca 60 km e la larghezza varia da 16 km a 32 km. La profondità massima è di 60 m. La parte est dello stretto è classificata come zona di acque internazionali.

Dal 1998 è entrato in servizio un ponte che collega le due isole. Si tratta dello Storebæltsforbindelsen, un ponte sospeso stradale e un tunnel ferroviario tra Selandia e l’isola Sprogø, e un ponte a trave scatolare tra Sprogø e Fionia.

Fonte foto: ANSA Il Great Belt Bridge visto dall’isola di Zealand

Il ponte sospeso, conosciuto come ponte Est, ha una delle campate più lunghe al mondo, ed è attualmente la più lunga al di fuori dell’Asia.