Allarme invasione di ragni violino a Novara, ma è un falso comunicato: la nota dell'Asl e i provvedimenti

Un allarme scritto su carta apparentemente intestata, fotografato e fatto circolare sui social (e non solo): secondo l’Asl di Novara sarebbe in corso una invasione di ragni violino. L’allerta, datata lunedì 19 agosto, riguarderebbe specialmente i residenti delle zone di Veveri e Vignale. Per questo la (presunta) azienda invita alla prudenza, ricorda che il morso può essere letale ed elenca una serie di accorgimenti da adottare. Per i cittadini sono attimi di panico: la presenza del tanto temuto ragno violino ha raggiunto numeri da invasione, diventando una vera e propria minaccia per i residenti. Peccato che si tratti di una fake news montata ad arte, e che l’Asl di Novara sia totalmente estranea all’iniziativa.

Invasione di ragni violino a Novara, il comunicato

Come già detto, lunedì 19 agosto sui social è comparsa la foto di un foglio di carta intestata dell’Asl di Novara, con tanto di numero di protocollo e firma di Angelo Penna, direttore generale dell’azienda.

Nel comunicato si mettono in guardia i residenti di due quartieri della parte settentrionale della città, ricordando loro che “il morso di questo animale può risultare in alcuni casi letale”.

Continuando, il comunicato consiglia ai residenti di “verificare giornalmente nelle abitazioni che le finestre e le porte siano ermeticamente chiuse” e agli abitanti di case “vicino ad aree verdi o fiumi di prestare la massima attenzione e percorrere tali zone con calzature ad altezza superiore alla caviglia“.

Come riporta Fanpage, il comunicato – sempre in formato fotografico e senza riferimenti a fonti istituzionali – ha cominciato a girare nei gruppi Facebook frequentati soprattutto dai residenti, comprensibilmente spaventati dopo la tragedia del 23enne morto nel Salento.

La smentita dell’Asl Novara

Poche ore dopo, l’Asl di Novara si è trovata costretta a intervenire sulla vicenda. Il comunicato, infatti, è un falso dal quale l’azienda prende le distanze.

Nella nota pubblicata sui canali social, leggiamo che “la notizia diffusa è falsa” e soprattutto “non esiste alcuna allerta” dato che “l’Asl Novara non ha divulgato avvisi né diffuso informazioni in merito”. In breve, si è trattato di una fake news.

L’azienda annuncia provvedimenti

Non è tutto. Oltre alla smentita, infatti, l’Asl Novara ha annunciato di aver “segnalato l’accaduto alla polizia postale per i provvedimenti di competenza“.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Comune di Novara, nella persona dell’assessore all’ambiente Elisabetta Franzoni. Ascoltata dall’Agi, ha detto: “Una associazione cinofila mi ha segnalato la presenza sui social di questo comunicato allarmistico. Mi sono subito attivata”. Quindi l’assessore ha provveduto ha segnalare il contenuto all’Asl e l’azienda ha effettuato le opportune verifiche.