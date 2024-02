Allarme Fentanyl anche in Italia, la nota del ministero della Salute sull'"Allerta 3": cosa significa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Anche in Italia è allarme Fentanyl: all’inizio del mese di febbraio una circolare inviata dal ministero della Salute alle Regioni ha confermato che è scattata l'”Allerta 3“. Ma cosa significa esattamente?

La nota del ministero della Salute sul Fentanyl

Come riportato da ‘TgCom24’, con una nota firmata da Francesco Vaia (direttore generale della Prevenzione), il ministero della Salute ha comunicato alle Regioni italiane che è scattata “l’allerta di grado 3 (massimo livello)“, che attiva il “potenziamento delle misure di protezione dei preparati farmaceutici a base di Fentanyl e suoi derivati”. L’obiettivo è ridurre al minimo il rischio che questi farmaci escano dal circuito sanitario per essere smerciati nel mercato nero.

Il documento, che trae spunto da una nota riservata redatta a inizio febbraio dall’Istituto Superiore di Sanità, è stato diramato alle Regioni, al Dipartimento delle Politiche antidroga e al Comando dei Carabinieri per la tutela della salute.

Francesco Vaia, direttore generale dell’Istituto Spallanzani di Roma e direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute.

La situazione Fentanyl in Usa e Europa

Il ministero della Salute ha ricordato che “il Fentanyl è recentemente diventato la principale causa di overdose negli Stati Uniti d’America“.

Nell’Unione europea, invece, al momento la portata del fenomeno è limitata. Nel 2021, stando ai dati citati nella nota, sono stati segnalati 137 decessi associati al Fentanyl, di cui 88 nella sola Germania.

Il ministero ha spiegato a questo proposito: “Una parte significativa di questi decessi si pensa sia associata al Fentanyl sottratto dai canali leciti di distribuzione per l’uso medico. È essenziale tenere presente che i dati europei attuali probabilmente sono una sottostima. Anche se attualmente la diffusione del Fentanyl in Europa è relativamente limitata, tale sostanza rappresenta comunque una minaccia potenziale capace di influire in modo significativo la salute e la sicurezza europea in un prossimo futuro”.

Cos’è il Fentanyl: la spiegazione del prof Massimo Clerici

Massimo Clerici, professore ordinario di Psichiatria all’Università Milano Bicocca, nonché vice presidente della Società italiana di psichiatria (Sip), ha spiegato in un’intervista a ‘Il Messaggero’ che il Fentanyl è “un oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina e 50 volte più dell’eroina come analgesico”.