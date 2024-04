Allarme Dengue in Brasile con oltre 4 milioni di casi nel 2024: epidemia in interi quartieri di San Paolo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Allarme Dengue in Brasile. In rapido aumento il numero dei casi nel 2024. A San Paolo è scoppiata una vera e propria epidemia, con un aumento dei casi di oltre il 21% in una sola settimana e un’incidenza di più di 300 infezioni ogni 100mila abitanti.

L’epidemia di Dengue a San Paolo

La febbre Dengue si sta diffondendo in Brasile e il governo centrale di Brasilia ha iniziato a prendere provvedimenti. Il primo è stato porre la città di San Paolo, una delle più grandi del Paese, in stato di epidemia a causa dell’aumento dei contagi.

Questo stato viene attivato in Brasile quando una malattia raggiunge un numero di contagi superiore ai 300 ogni 100mila abitanti, un dato chiamato incidenza. San Paolo si trova proprio in questa condizione: tra i quartieri più in crisi quelli più ricchi della città, Jardim Paulista e Moema.

Fonte foto: Ansa Disinfestazione contro la Dengue in Brasile

Nell’ultima settimana i casi di febbre Dengue a San Paolo sono aumentati del 21,5%, passando da 181mila a 220mila in meno di 7 giorni, una situazione che preoccupa molto il governo centrale.

Il problema della Dengue in Brasile

Anche se la situazione di San Paolo rimane quella più preoccupante, è l’intero Brasile ad essere in stato di allerta a causa della diffusione in continuo aumento del virus che causa la febbre Dengue.

Diffuso da una particolare specie di zanzare ritrovata anche in Italia, questo patogeno non è particolarmente pericolo la prima volta che contagia un organismo ma, se la malattia viene contratta una seconda volta, rischia di essere mortale.

In Brasile i casi hanno superato già i 4 milioni nel 2024, la maggior parte concentrati nella fascia di popolazione tra i 20 e i 29 anni. I morti sono al momento quasi 2.000 per quanto riguarda i casi accertati, mentre altri 2.300 sono ritenuti sospetti.

Le paure per la Dengue alle Olimpiadi

La febbre Dengue fa paura anche in Europa. La zanzara che la trasporta si sta infatti diffondendo anche nel Vecchio Continente a causa delle temperature medie sempre più alte. C’è paura soprattutto per i grandi eventi, come le Olimpiadi in Francia.

La grande concentrazione di persone tra staff, atleti e turisti potrebbe far aumentare i contagi, esponendo la città al rischio epidemia. Per questa ragione il governo farà installare trappole per impedire alle zanzare di diffondersi.