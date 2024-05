Allarme Dengue a Trieste dopo il contagio di una ragazzina di 13 anni: ordinanza di disinfestazione, ecco dove

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Trieste è stata avviata una nuova disinfestazione contro il virus della Dengue nel pomeriggio di lunedì 27 maggio, a seguito del contagio di una ragazzina di 13 anni appena rientrata da una crociera. La malattia, che causa febbre e forti dolori muscolari, si trasmette attraverso la puntura di due tipi specifici di zanzara. L’intervento copre un’area di 200 metri con divieto di transito fino alle 22.30, tempo durante il quale alla cittadinanza è stato raccomandato di rimanere in casa.

Caso di Dengue a Trieste, il sindaco emana l’ordinanza di disinfestazione: orari e zone

Il Comune di Trieste ha emesso un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Dipiazza per attuare le misure preventive necessarie per una disinfestazione radicale contro la Dengue.

L’ordinanza autorizza gli interventi di eliminazione dei focolai larvali in un’area che si estende da via Catullo fino al Giardino Pubblico De Tommasini, coprendo un raggio di 200 metri. La disposizione include una planimetria della zona interessata per facilitare le operazioni.

La zona di Trieste dove è in vigore l’ordinanza di disinfestazione di lunedì 27 maggio

Disinfestazione Dengue a Trieste, le vie con divieto di transito

Le operazioni di disinfestazione saranno eseguite nella serata di lunedì 27 maggio, dalle 19,30 alle 22,30 in modo indicativo, anche se potrebbe essere necessario prolungare il trattamento oltre tale orario.

L’ordinanza del Comune ha interdetto il transito per tutti i veicoli nei tratti stradali specificati all’interno della planimetria, misura che è stata adottata per garantire la sicurezza durante il trattamento di disinfestazione adulticida eseguito dalla ditta incaricata.

Le strade interessate sono via Catullo, via Tibullo, vicolo dell’Ospitale Militare, via Fabio Severo, via Papiniano, via del Coroneo, via Stoppani, via del Ronco, via Pietro Nobile, via Alessandro Volta, via Guglielmo Marconi, via Carpison e via San Francesco d’Assisi.

Gli unici mezzi ai quali sarà consentito transitare nella zona sono quelli di soccorso in servizio di emergenza e quelli delle forze dell’ordine, oltre ai veicoli impegnati nella disinfestazione.

Come viene eseguita la disinfestazione e le raccomandazioni

L’intervento larvicida inizierà alle 19, seguito da quello adulticida intorno alle 20. Durante i trattamenti, i residenti devono rimanere all’interno delle loro abitazioni, chiudendo finestre e porte e sospendendo il funzionamento degli impianti di ventilazione.

Gli animali domestici devono essere tenuti al chiuso e i loro ricoveri e accessori (ciotole, abbeveratoi, ecc.) devono essere coperti con teli di plastica.

Prima dell’inizio del trattamento, è importante raccogliere frutta e verdura dagli orti o, in alternativa, coprire le piante con teli di plastica in modo sigillato.

Al fine di evitare la diffusione della Dengue, per le prossime settimane il Comune di Trieste ha raccomandato di seguire diverse prescrizioni per prevenire la formazione di focolai larvali, in particolare evitando l’abbandono di contenitori all’aperto e qualunque struttura che possa favorire la raccolta d’acqua stagnante.