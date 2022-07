Allarme Caravella Portoghese nei mari italiani: è una delle specie marine più pericolose per l'uomo

I mari italiani potrebbero non essere più tanto sicuri dopo i numerosi avvistamenti di Caravella Portoghese registrati nelle ultime ore. Si tratta di una delle specie marine più pericolose per i bagnanti, tanto che una donna punta dall’animale nelle scorse ore ha avuto una reazione molto seria in Sicilia.

Cosa sono le Caravelle Portoghesi

Sifonoforo appartenente alla famiglia delle meduse, la Caravella Portoghese (nota come Physalia physalis) è una specie molto pericolosa a causa dei suoi lunghi tentacoli estremamente velenosi. Lunghi quasi 30 metri, la colonna di polipi tende ad attaccarsi al corpo del bagnante lasciando profondi segni sulla pelle.

La puntura può scatenare delle reazioni avverse piuttosto serie, i cui sintomi si possono risolvere spontaneamente in pochi giorni. Tra i danni e i sintomi si registrano ferite sanguinanti, che possono lasciare cicatrici importanti, ma anche lo choc anafilattico nei soggetti più sensibili ai 10 tipi di veleno contenuti nei tentacoli.

Cosa fare se si viene punti

Proprio come succede con le meduse, il “morso” della Caravella è estremamente doloroso per chi lo riceve. In caso di puntura, però, è importante mantenere la calma e non farsi prendere dal panico.

Tra le prime cose da fare è uscire dall’acqua, verificare che non siano rimasti pezzi di animale attaccati al corpo e, soprattutto, risciacquare la zona con l’acqua di mare. Il ricorso all’acqua dolce, infatti, potrebbe provocare lo scoppio di nematocisti rimaste sulla pelle. Niente ammoniaca o pipì, tipici rimedi della nonna. Fatto ciò serve ovviamente rivolgersi a un medico per essere assistiti al meglio ed evitare, in casi particolari, lo choc anafilattico.

Il caso grave in Sicilia

Negli scorsi giorni una donna è stata punta mentre faceva il bagno nel mare delle isole Ciclopi, in Sicilia. La bagnante, in seguito al contatto con l’animale, ha avuto una reazione molto seria anche a causa di patologie pregresse. Dopo aver sviluppato sintomi come mal di testa, vomito, affaticamento, attacchi di panico, difficoltà respiratorie e aritmia cardiaca, la donna è stata ricoverata in ospedale e si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva del Policlinico San Marco di Catania.

“Sintomi così importanti e lesioni cutanee caratteristiche sulla schiena, sui glutei e sulle gambe lasciano immaginare che si tratti proprio della puntura di una Caravella portoghese” ha dichiarato Benedetta Stancanelli, primaria dell’ospedale.

Gli avvistamenti in Italia

Nei mari italiani sta aumentando la presenza della Caravella Portoghese, con numerosi e diversi avvistamenti registrati nelle ultime settimane. Il primo avvistamento è avvenuto nel mar Ligure, poi c’è stato il caso della donna alle isole Ciclopi.

Avvistamenti anche in Sardegna e sulla sponda calabrese dello Stretto di Messina. Ma la presenza della Caravella Portoghese nei mari italiani non è di certo una novità, essendo una specie presente nel Mediterraneo già dalla metà dell’800.