Allarme bomba su volo American Airlines New York - Delhi: Boeing dirottato su Roma Fiumicino: il motivo

Un volo American Airlines partito da New York e diretto a Delhi è stato dirottato su Roma Fiumicino a causa di un presunto allarme bomba. Il Boeing 787-9 Dreamliner, con 285 passeggeri a bordo, ha cambiato rotta mentre sorvolava il Mar Caspio, dirigendosi verso lo scalo italiano. La scelta di Roma Fiumicino suggerisce che l’emergenza sia stata attentamente valutata.

Allarme bomba su volo New York – Delhi

Come riporta Ansa, il volo AA292, partito alle 20:30 (ora locale) il 23 febbraio dal JFK di New York, ha sorvolato l’Atlantico per tutta la notte prima di attraversare l’Europa e dirigersi verso il Mar Caspio. È stato in quel momento che l’aereo ha effettuato una manovra per invertire la rotta e dirigersi verso Roma.

Secondo i dati di FlightRadar24, il velivolo ha sorvolato la Puglia, abbassandosi gradualmente di quota in preparazione all’atterraggio al Leonardo da Vinci.

Fonte foto: ANSA

Un aereo in arrivo a Fiumicino

Come da protocollo, una volta a terra, i passeggeri verranno fatti scendere e le forze di sicurezza procederanno alle ispezioni per verificare la minaccia.

L’atterraggio a Roma Fiumicino: il motivo

Nonostante il volo AA292 avesse diverse alternative lungo la rotta, come Istanbul o Dubai, la compagnia aerea ha optato per Roma. Il motivo? American Airlines ha a Fiumicino personale e strutture adeguate per gestire un’eventuale emergenza e per fornire assistenza ai passeggeri, che si ritrovano ora a migliaia di chilometri dalla loro destinazione originale.

La scelta di Roma lascia intendere che il pericolo non fosse imminente, altrimenti il pilota avrebbe effettuato un atterraggio più rapido in uno scalo più vicino.

Ora, le autorità italiane stanno gestendo la situazione e verranno effettuati controlli approfonditi sul Boeing.

Indagini in corso: cosa succede adesso

Una volta completato l’atterraggio, gli esperti di sicurezza e le forze dell’ordine effettueranno ispezioni dettagliate all’interno del velivolo, secondo il protocollo previsto in caso di allarme bomba.

L’incidente arriva in un momento di alta tensione nel settore dell’aviazione e sarà fondamentale capire l’origine della minaccia e se si trattasse di un allarme reale o di un falso allarme.

Nel frattempo, i passeggeri dovranno attendere ulteriori comunicazioni prima di poter riprendere il loro viaggio verso l’India.