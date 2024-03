Allarme bomba nel supermercato Todis a Roma in zona Tuscolana, evacuati due palazzi: la telefonata anonima

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“C’è una bomba nel supermercato“, questa la telefonata anonima che ha fatto tremare il Todis di Roma Tuscolana nel pomeriggio di venerdì 29 marzo: per sicurezza sono stati evacuati due palazzi e in queste ore le forze dell’ordine sono sul posto per presidiare la zona. L’episodio si sta verificando a pochi metri dalla stazione Giulio Agricola della metro A. Sul posto sono presenti più veicoli dei carabinieri e dei vigili del fuoco, tutti allertati con una telefonata al 112.

La telefonata anonima al supermercato

Le informazioni sono ancora frammentarie. Alla base dell’episodio c’è una telefonata anonima arrivata ai telefoni del supermercato Todis di via Tuscolana, a Roma, dove erano in corso le ordinarie attività.

“Nel supermercato c’è una bomba”, avrebbe detto un interlocutore ignoto. Subito dopo il personale ha composto il 112 e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Fonte foto: TuttoCittà.it Una telefonata anonima ha fatto scattare l’allarme bomba al supermercato Todis di via Tuscolana a Roma. Due palazzi sono stati evacuati

Sul posto sono arrivate diverse auto dei carabinieri con alcuni mezzi dei vigili del fuoco. Nello specifico, i controlli sono scattati al civico 1268, a pochi metri dalla stazione metro Giulio Agricola della linea A della metropolitana, nella zona est della Capitale.

I controlli dopo l’allarme bomba

Dopo la chiamata dal personale del supermercato, di fronte al supermercato Todis sono arrivate i militari delle stazioni Casilina e Cinecittà insieme agli uomini della Radiomobile, gli artificieri e le unità cinofile.

Le forze dell’ordine si sono messe subito al lavoro per scandagliare ogni angolo del supermercato Todis interessato dalla telefonata anonima.

Evacuati due palazzi, compreso il Todis

Nelle prime ore dell’intervento le forze dell’ordine hanno chiuso al traffico il tratto della Tuscolana da via Valerio Publicola a largo Appio Claudio in direzione del Grande Raccordo Anulare. Subito dopo lo stesso tratto di strada è stato riaperto al transito.

Nel frattempo gli investigatori hanno evacuato due palazzi e lo stesso supermercato per accelerare i rilievi, durante i quali già si è palesata l’ipotesi di un falso allarme.

Allarme rientrato

Come riportano ‘Fanpage’ e ‘RomaToday’, dopo le operazioni di bonifica condotte dal VII gruppo Tuscolano della Polizia di Roma Capitale e le ispezioni, i rilievi hanno dato esito negativo. Le forze dell’ordine hanno passato al setaccio ogni locale e ogni angolo del supermercato, compresi gli scaffali e i magazzini, ma senza risultati.

I residenti evacuati hanno ottenuto l’autorizzazione a rientrare nelle loro case, e l’attività del supermercato è ripresa regolarmente.