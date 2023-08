Allarme bomba alla Torre Eiffel di Parigi: evacuati i turisti, artificieri al lavoro. Mistero sulla minaccia

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La Torre Eiffel, emblema della città di Parigi e della Francia, è stata oggetto sabato 12 agosto di un’evacuazione urgente a seguito di un allarme legato alla sicurezza. A causa di un non meglio precisato allarme bomba, le operazioni di sicurezza sono state immediatamente attivate, con turisti e avventori che sono stati rapidamente evacuati dal monumento.

L’allarme

Tale evento è stato riportato da fonti autorevoli come Afp e la società che gestisce la Tour, ovvero la Sete. La Torre Eiffel è stata evacuata a causa di un’allarme che ha richiamato l’attenzione delle autorità e dei media di tutto il mondo.

La situazione è stata gestita con professionalità dalla polizia, che ha mobilitato esperti artificieri per affrontare la potenziale minaccia.

Fonte foto: iStock Le operazioni di sicurezza e l’evacuazione della Tour Eiffel hanno interessato tutti e tre i piani e il ristorante

Artificieri al lavoro

Una portavoce della Sete, l’ente responsabile della gestione della Torre Eiffel, ha rassicurato il pubblico affermando che l’intervento delle forze dell’ordine e degli artificieri è stato messo in atto.

Si tratta, come comunicato, di una procedura standard in situazioni di questa natura, anche se non frequenti. “La priorità è stata quella di garantire la sicurezza dei visitatori e degli operatori presenti sulla struttura” si legge del comunicato.

Evacuata la torre

L’evacuazione ha coinvolto tutti e tre i piani della Torre, incluso il rinomato ristorante panoramico, oltre al vasto piazzale che circonda l’edificio.

Durante il periodo critico compreso tra mezzogiorno e le 13,30, il monumento è stato completamente sgomberato, consentendo alle forze dell’ordine di eseguire una valutazione approfondita della situazione.

