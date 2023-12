Allarme bomba alla stazione di Civitanova Marche e stop ai treni sulla ferrovia adriatica per valigie sospette

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Traffico ferroviario bloccato lungo tutta la costa adriatica per un allarme bomba alla stazione di Civitanova Marche. Gli artificieri sono al lavoro dalle 9.30 della mattina di oggi, sabato 16 dicembre, su due valigie sospette trovate nel sottopassaggio pedonale di collegamento con i binari dello scalo in provincia di Macerata. Lo riporta ‘Il Resto del Carlino’.

L’allarme

I due bagagli abbandonati sono stati segnalati dalla Guardia di Finanza, sul posto insieme ai carabinieri, polizia e vigili urbani. Una squadra di artificieri dell’Arma sta operando con un robottino per verificare il contenuto delle due valigie abbandonate nel tunnel che porta alle banchine.

Alla stazione di Civitanova dovrebbe essere atteso anche l’intervento degli artificieri provenienti da Ancona.

Il comune di Civitanova Marche, dove è stato lanciato l’allarme bomba

La circolazione ferroviaria

In via precauzionale lo scalo ferroviario è stata evacuato e decine di passeggeri si stanno affollando davanti all’entrata della stazione in attesa di poter prendere il treno diretto alla propria destinazione.

Sul sito di Trenitalia si informano i viaggiatori che il traffico ferroviario è sospeso sulla linea Ancona-Pescara a causa dell’intervento delle forze dell’ordine, avvisando sui possibili ritardi di treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali.

La compagnia ha comunicato nello specifico che il treno IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00) oggi termina la corsa a San Benedetto del Tronto: i passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 610 Lecce (8:20) – Bologna Centrale (17:00).

Inoltre, il treno IC 609 Bologna Centrale (14:00) – Lecce (22:49) è stato cancellato: in questo caso i viaggiatori possono utilizzare il treno IC 611 Bologna Centrale (16:00) – Bari Centrale (23:11), che oggi prosegue fino a Lecce.

Infine questi sono i treni Alta Velocità e Intercity attualmente fermi:

FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25)

FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) – Lecce (15:58)

FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08)

FR 8803 Milano Centrale (8:05) – Bari Centrale (15:27)

FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (16:54)

FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) – Lecce (18:50)

FR 8820 Taranto (9:16) – Milano Centrale (17:54)

IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:55)

IC 603 Bologna Centrale (8:00) – Lecce (16:51)

Notizia in aggiornamento…