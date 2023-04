Falso allarme bomba alla scuola Marymount a Roma: indagini su richiesta riscatto in Bitcoin arrivata via mail

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Un allarme bomba è scattato la mattina di martedì 4 aprile alla scuola internazionale Marymount, in via Villa Lauchli a Roma, in zona Flaminio. Sul posto la polizia, il reparto artificieri e l’ambasciata americana. La richiesta di riscatto, da effettuare un pagamento in Bitcoin, era arrivata via mail agli uffici amministrativi dell’istituto. Dopo le verifiche del caso, però, è stato accertato che si è trattato di un falso allarme.

Falso allarme: nessun ordigno

Dopo le attività di bonifica, però, l’allarme bomba si è rivelato essere falso.

È quanto emerge dall’attività di verifica effettuata dagli artificieri della polizia, dopo che la scuola Marymount – in zona Flaminio – era stata evacuata in via precauzionale.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui si trova la scuola internazionale Marymount, a Roma, in zona Flaminio

La richiesta di riscatto arrivata via mail

Secondo quanto raccolto dall’Adnkronos, la scuola internazionale Marymount avrebbe ricevuto una mail in amministrazione con la richiesta del pagamento di un riscatto, in Bitcoin: in caso contrario “qualche ordigno sarebbe stato fatto detonare“.

L’allarme sarebbe scattato poco dopo le 8:30 del mattino di martedì 4 aprile.

Quanti alunni erano stati evacuati

Il campus, hanno spiegato dall’istituto Marymount, era stato immediatamente evacuato: gli studenti – circa 900 – sono tornati a casa, il personale si è radunato all’esterno, nel parco lontano dagli edifici.

Sul posto, oltre agli artificieri e la polizia, anche l’ambasciata americana.