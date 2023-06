Allarme bomba al Tribunale civile di Trani: una telefonata fa scattare l'evacuazione di Palazzo Candido

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

A causa di un allarme bomba, Palazzo Candido a Trani, sede del Tribunale civile, è stato evacuato nella mattinata di martedì 13 giugno.

La telefonata

Le misure e il piano di sicurezza, come riporta l’agenzia ‘ANSA’, sono stati attivati dopo che è arrivata una telefonata che segnalava la presenza di un ordigno all’interno della struttura.

La situazione

In seguito alla telefonata si è deciso di far evacuare l’intera struttura e di transennare la zona. Sono già iniziate le indagini delle forze dell’ordine per accertare se l’allarme bomba a Palazzo Candido sia fondato o meno. Sul posto ci sono anche gli artificieri.

Allarme bomba a Venezia domenica 11 giugno

Nella mattinata di domenica 11 giugno, un altro allarme bomba aveva paralizzato la circolazione ferroviaria alla stazione Santa Lucia di Venezia.

Anche in quel caso a far scattare l’allarme era stata una telefonata che annunciava la presenza di un ordigno. Tempestivo era stato l’avvio delle operazioni di controllo e messa in sicurezza della struttura. La situazione di pericolo è cessata dopo le ore 12.

Il falso allarme bomba ha generato caos e confusione a Santa Lucia, con migliaia di turisti e passeggeri in arrivo che sono stati costretti a riorganizzare i loro piani di viaggio.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.