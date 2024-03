Allarme bomba a Trani e scuole chiuse e poi riaperte in tutta la città: polemica per la decisione del sindaco

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tutte le scuole di ogni ordine e grado di Trani sono state chiuse dal sindaco nella giornata di lunedì 25 marzo a causa di un allarme bomba scattato nella stazione ferroviaria della città pugliese.

La scoperta della valigetta con l’allarme bomba a Trani

Come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, nella stazione ferroviaria di Trani è stato trovato, all’interno di una valigetta lasciata incustodita, un biglietto che annunciava la presenza di una bomba in un istituto scolastico non meglio precisato della città.

La presenza della piccola valigia, notata da chi stava aspettando i treni in stazione, ha fatto scattare l’allarme e i controlli. I Carabinieri e gli agenti della Polizia ferroviaria hanno avviato gli accertamenti sulla fondatezza della minaccia e il sindaco della città, Amedeo Bottaro, ha deciso di emanare il provvedimento con la sospensione delle lezioni.

L’allarme bomba è scattato a Trani, in Puglia, nella mattinata di lunedì 25 marzo.

Tutte le scuole di Trani chiuse per allarme bomba: l’annuncio

“A causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna” è la comunicazione postata sui canali social del Comune di Trani alle ore 7,21 di lunedì 25 marzo.

Riapre il liceo scientifico: il nuovo annuncio a Trani

In un secondo annuncio social, pubblicato alle ore 8 di lunedì 25 marzo, il Comune di Trani ha poi fornito un nuovo aggiornamento ai cittadini sull’allarme bomba: “Sono in corso verifiche della Polizia di Stato nelle Scuole della Città. A seguito di avvenuta bonifica, il liceo Scientifico può riaprire“.

La polemica per le scuole chiuse a Trani per allarme bomba

Tra i commenti al messaggio del Comune di Trani c’è chi ha scritto ironicamente: “Prima create allarmismo e ora ve ne uscite dicendo che i ragazzi possono tornare a scuola così in quattro e quattr’otto!!”

In un altro commento si legge: “In questo avviso si evidenzia la totale incapacità di questa amministrazione a capire le problematiche dei cittadini. Inadeguati”.

Una utente ha poi scritto: “Ma credete che l’organizzazione sia facile? Avete mandato nello scompiglio generale i genitori in 40 minuti e ora riaprite!! Non siamo mica burattini!!”.