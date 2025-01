Allarme Bassetti su influenza: "Tantissimi casi gravi, ospedali in difficoltà". Cosa sta succedendo in Italia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Netto aumento dei casi di influenza in questa prima parte di gennaio 2025, in diverse regioni è già stato raggiunto il picco. L’infettivologo Matteo Bassetti lancia l’allarme parlando di “tantissimi casi complicati e gravi” e di ospedali in difficoltà a causa dei tanti ricoveri e della mancanza di posti letto. Ricoveri, spiega, dovuti anche alle mancate vaccinazioni.

Allarme di Matteo Bassetti su influenza

“Il picco influenzale è stato già raggiunto in alcune regioni, in altre si raggiungerà nella prossima settimana”.

Così su Facebook Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, fa il punto sull’influenza in Italia, con quasi 7 milioni di persone finite a letto finora in questa stagione invernale.

Fonte foto: ANSA

Si tratta di una situazione complicata, spiega Bassetti, perché “purtroppo sono tantissimi i casi complicati e gravi che hanno bisogno del ricovero in ospedale”.

A causa dei tanti accessi e ricoveri in questi giorni gli ospedali sono “in difficoltà un po’ ovunque per mancanza di posti letto”.

Influenza in Italia: la situazione

Stando ai dati dell’ultimo rapporto settimanale RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), nella seconda settimana del 2025 c’è stato un netto aumento dei casi di sindrome simil-influenzale.

Dal 6 al 12 gennaio ci sono stati circa 841.000 casi stimati, per un totale di circa 6.793.000 dall’inizio della stagione influenzale.

La maggior parte dei casi riguarda l’influenza, il resto è dovuto a Covid e altri virus respiratori. Le regioni più colpite sono Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia.

Influenza e vaccini

“È stata la settimana più impegnativa per l’influenza negli ospedali”, ha detto ancora Bassetti intervenendo alla tv locale Primocanale.

L’infettivologo ha spiegato che nel suo reparto al Policlinico di Genova ci sono attualmente 8 persone ricoverate con forme gravi di influenza.

Bassetti ha sottolineato che la maggior parte di loro non sono vaccinati, “invece avrebbero dovuto esserlo visto che sono anziani o pazienti fragili e oncologici”.

“Io mi sono sinceramente stufato, credo che occorrerà cambiare completamente l’approccio a questo tipo di argomento, ci vuole un intervento straordinario anche da parte del Ministero”, ha aggiunto l’esperto.

“Le patologie prevenibili da vaccino come l’influenza, lo pneumococco e tante altre devono essere prevenute“.