Allagata via Fontana vicino al Tribunale a Milano per lo scoppio di una tubatura, famiglie senza acqua per ore

A causa della rottura di una tubatura via Fontana, a Milano, è stata completamente allagata, con centinaia di famiglie e attività commerciali rimaste senza acqua nella zona del Tribunale. Il guasto, accaduto nel pomeriggio di martedì 16 luglio, è stato causato da un errore durante i lavori in corso lungo il tratto della strada. Sul posto la Polizia Locale, che ha bloccato la circolazione stradale, e i vigili del fuoco per gestire l’emergenza.

Operai rompono tubatura: via Fontana a Milano allagata

In via Fontana a Milano è presente un cantiere in cui gli operai sono al lavoro sul manto stradale. Intorno alle 15 di martedì 16 luglio, sarebbe stata una manovra sbagliata degli addetti, a quanto risulta, a provocare la rottura di una tubatura, guasto dopo il quale la strada è stata rapidamente allagata.

Come è possibile riscontrare attraverso alcune immagini video, la via si è trasformata in poco tempo in un fiume, che ha impedito il normale traffico e ha parzialmente sommerso le auto in sosta.

Fonte foto: IPA Via Fontana, vicino al Tribunale di Milano, è stata allagata dalla rottura di una tubatura nel corso di alcuni lavori stradali

L’intervento dei vigili del fuoco e della Polizia Locale

Sul luogo del guasto gli agenti della Polizia Locale, che hanno bloccato immediatamente la circolazione di auto e pedoni nella zona.

I vigili del fuoco, invece, sono intervenuti sul guasto per cercare di interrompere il flusso incontrollato di acqua.

Allagata via Fontana, negozi e famiglie senza acqua corrente

Ai disagi evidenti dovuti all’allagamento di via Fontana, si aggiungono quelli legati alla fornitura idrica nella zona.

Abitazioni, uffici ed esercizi commerciali sulla via sono rimasti completamente senz’acqua: si contano circa 250 famiglie a secco, dal civico 3 al civico 89, a cui si aggiungono i disagi per negozi, ambulatori e presidi sanitari.

Alcuni residenti hanno lamentato, oltre alla mancanza d’acqua, anche altre criticità come l’assenza di corrente elettrica e, di conseguenza, collegamenti wifi a Internet. E questo dopo che alcuni giorni prima, ricordano alcuni cittadini, era già saltata la luce, sempre a causa dei lavori in corso.

Un problema di vaste proporzioni, quindi, che va ad aggiungere criticità in una zona di recente già colpita dagli effetti del maltempo intenso. Una situazione che ha reso indispensabile il coinvolgimento della Protezione civile del Comune di Milano.

Perché l’acqua non è stata chiusa subito in via Fontana

I residenti hanno evidenziato che l’intervento di interruzione del flusso idrico non sarebbe stato tempestivo, aggravando l’allagamento di via Fontana.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera la Mm, azienda che gestisce la rete idrica in città, ha scelto di preservare la pressione dell’acqua per assicurare la fornitura al Policlinico, che si trova a breve distanza, oltre che ad altre utenze sensibili.