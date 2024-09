Alla matematica Maria Colombo la medaglia d'oro "Guido Stampacchia": tutti i premi del genio italiano

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stato assegnato alla matematica italiana Maria Colombo la medaglia d’oro “Guido Stampacchia”, premio internazionale riservato agli studiosi del settore che non abbiano superato i 35 anni. Per la Colombo, professore ordinario di analisi matematica a Losanna, è una medaglia che si aggiunge a una lunga lista di premi.

Maria Colombo, fresca vincitrice del premio della European Mathematical Society (assegnato ogni quattro anni a matematici di età inferiore a 36 anni in occasione del convegno quadriennale della EMS), sta per ricevere un nuovo riconoscimento.

La matematica originaria di Luino, comune della provincia di Varese vicino al confine con la Svizzera, riceverà difatti anche la medaglia d’oro “Guido Stampacchia”, premio internazionale riservato a matematici che non hanno ancora superato i 35 anni (Maria Colombo è nata il 25 maggio 1989).

Fonte foto: IPA Maria Colombo nel 2012 durante i Campionati Internazionali di Giochi Matematici

Il premio, che viene assegnato da una commissione internazionale composta da “matematici di chiara fama” e nominata dall’UMI (Unione Matematica Italiana), è un riconoscimento “che consiste in una medaglia d’oro, assegnato ad una/uno studiosa/o che abbia svolto significative ricerche nel campo dell’Analisi Variazionale e delle sue Applicazioni “, come riporta il sito dell’UMI.

Chi è la matematica Maria Colombo

Maria Colombo ha conseguito la sua triennale in matematica presso l’Università di Pisa, per poi proseguire gli studi con l’ottenimento della laurea magistrale alla Scuola normale Superiore di Pisa nel 2011, istituto presso il quale ha anche ottenuto il dottorato di ricerca in matematica.

In seguito alla pubblicazione come libro della sua dissertazione, avvenuta nel 2017, Colombo ha continato gli studi con una ricerca post-dottorato, effettuata all’Università di Zurigo, dopo la quale è entrata a far parte dell’EPFL (la Scuola politecnica federale di Losanna) come assistente professore.

Nel 2019, a soli trent’anni, Maria Colombo ha ottenuto la cattedra di analisi matematica, calcolo delle variazioni ed equazione differenziale alle derivate parziali presso lo stesso ateneo elvetico. Istituto nel quale, dal 2021 è diventata professore ordinario.

I premi vinti da Maria Colombo

Fin da giovane, Maria Colombo ha proseguito la sua carriera su un percorso brillante, avendo partecipato ai Campionati internazionali di giochi matematici del 2004 e gareggiato per l’Italia nelle Olimpiadi Matematiche Internazionali 2005, 2006 e 2007, vincendo rispettivamente le medaglie di bronzo, oro e argento.

Numerosi i premi assegnati alla matematica italiana, a partire dai riconoscimenti per gli studi universitari (Premio Benedetto Sciarra della Scuola Normale Superiore di Pisa, Premio Michele Cuozzo per la tesi di dottorato) fino a quelli internazionali, come il Peter Lax Award del 2022, l’ICIAM Collatz Prize del 2023 e il già nominato premio della European Mathematical Society di quest’anno.