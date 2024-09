Alisha Lehmann e la differenza di stipendio con Douglas Luiz alla Juventus: "Guadagna più di me, non è giusto"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Alisha Lehmann, 27 milioni di follower sui social (17 solo su Instagram), è la calciatrice più seguita al mondo. La 25enne, attaccante della Juventus Women e della nazionale svizzera, ha recentemente rilasciato un’intervista nella quale – tra le altre cose – ha criticato la disparità economica con il suo compagno, il centrocampista Douglas Luiz, a sua volta neoacquisto della squadra bianconera. “A tutti piacerebbe la parità retributiva. Facciamo lo stesso lavoro, ma lui guadagna centomila volte più di me“, ha spiegato l’atleta.

Alisha Lehmann e la disparità retributiva con il compagno Douglas Luiz

“Il nostro obiettivo è non parlare tanto di calcio a casa”, ha tenuto a precisare Lehmann nel corso dell’intervista rilasciata a Repubblica, parlando della relazione con il suo compagno.

Una cosa, tuttavia, gliela rimprovera: “Tante volte dopo l’allenamento dico a Douglas che così non è giusto (…) A tutti piacerebbe la parità retributiva. È una cosa che mi tocca, perché sono una donna. Ovviamente è la strada che dobbiamo percorrere, ma credo che ci vorrà molto tempo“.

Fonte foto: GettyImages Lehmann durante una partita della UEFA Women’s Nations League tra Spagna e Svizzera

L’accoglienza dei tifosi della Juventus

La calciatrice ha parlato anche della sua accoglienza nella città di Torino dopo il trasferimento alla Juventus: “Non sono una star, sono una persona normale, ma quando la fama è tanta, la gente ti aspetta. Vivo una vita normale: vado a casa, cucino, faccio le stesse cose di tutti”.

“I primi giorni – ha raccontato – quando camminavo per strada, la gente mi diceva sorridendo “Ciao Bianconeri, come stai?”, che era il messaggio che avevo postato sui social, con un errore di grammatica.

Nel corso del colloquio, la 25enne svizzera ha anche rivendicato il suo vero mestiere, che non è quello dell’influencer ma della calciatrice professionista: “Finalmente l’hanno capito, gioco nella Juventus. Lo sono sempre stata, sono molto concentrata e do tutto quello che posso in campo. Il primo cellulare l’ho avuto a 15 anni, su Instagram sono entrata a 17, non ricordo il mio primo post, ho iniziato solo perché lo facevano i miei amici. Non so dire come sia esploso il profilo, ma ora sono felice che sia successo, perché può influenzare le donne a cui piace il calcio e incoraggiarle“.

Chi è Alisha Lehmann

Alisha Lehmann è una calciatrice svizzera, nata a Tägertschi, nel Canton Berna, il 21 gennaio 1999.

Ricopre il ruolo di attaccante e ala nella Juventus, squadra nella quale si è trasferita questa estate dopo alcuni anni all’Aston Villa. Conosciuta per la sua rapidità e per la sua tecnica, ha iniziato la carriera con il BSC YB Frauen in Svizzera, passando poi anche dal West Ham United.

È molto attiva sui social media, dove condivide aspetti della sua vita sportiva e privata. Attualmente è legata sentimentalmente al calciatore brasiliano Douglas Luiz, centrocampista della nazionale brasiliana e della Juventus maschile.