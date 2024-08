Alice Toniolli cade in gara e sbatte la testa: ricoverata, la ciclista 19enne è in gravi condizioni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Una ciclista di 19 anni, Alice Toniolli, atleta della Top Gils Fassa Bortolo, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Treviso. Era caduta, sbattendo la testa, nel corso di una gara.

Le condizioni di Alice Toniolli, la ciclista caduta in gara

In un comunicato la Federciclismo ha fatto chiarezza sul suo “brutto incidente” occorso nella giornata di mercoledì 14 agosto e sul suo stato di salute.

“È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Treviso, dopo aver violentemente battuto la testa contro un muretto nel corso della gara femminile del ‘Circuito dell’Assunta’ disputata a Ceneda di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso”, si legge.

La mappa sottolinea il luogo in cui è avvenuto l’incidente

Incidente a una ciclista 19enne: cos’è successo

Sono ancora da accertare le cause che hanno portato all’impatto con il muretto.

La Federazione ha raccontato di come, all’improvviso, mentre si trovava in mezzo al gruppo, Alice abbia perso il controllo della bici.

Questo ha portato allo sbilanciamento e allo scontro. La ragazza è stata subito trasportata in elicottero all’ospedale di Conegliano ma “a seguito dell’aggravarsi delle condizioni, è stata trasferita in quello di Treviso“.

La dinamica dell’incidente e la sfortuna di Alice

Sul web circolano alcuni immagini dello spaventoso incidente. In un video diffuso da Ciclismoweb si vede la ciclista perdere il controllo della bici in un tratto rettilineo, cadere e sbattere la testa proprio su un muretto di un ponticello sul lato sinistro della carreggiata.

La sua bici è invece stata scaraventata nel fosso adiacente.

Alice Toniolli resta ricoverata in terapia intensiva: ha riportato fratture multiple alla testa e al torace.

“Un incidente mai visto”, perché Alice Toniolli ha perso il controllo della bici

Secondo le prime ricostruzioni, le atlete viaggiavano a 50 km orari sul tratto pianeggiante dov’è accaduto l’incidente.

La ciclista potrebbe forse aver toccato la ruota di un’altra ciclista, nel momento in cui aveva preso una borraccia.

Ad Adnkronos, l’organizzatore della gara, Giacomo Salvador, ha detto di essere in contatto con un tecnico della sua squadra. “Questa notte è passata, per fortuna, Alice è ancora in terapia intensiva e per il momento non si sa altro”. Ha aggiunto inoltre di non aver mai visto un incidente del genere. “Per fortuna avevamo sul posto un medico eccezionale che ha prestato le prime, fondamentali cure”.

Alice Toniolli, chi è la ciclista in gravi condizioni

Alice Toniolli è una campionessa in erba: è da quest’anno una ciclista professionista, è stata più volte nel giro delle nazionali e si è laureata campionessa europea lo scorso anno agli Europei in strada nella staffetta juniores.

È originaria di Mezzocorona, in Trentino. Dopo il suo incidente, la gara tenuta in Veneto è stata interrotta per consentire i soccorsi.

È ripresa qualche tempo dopo ma con un solo giro dei tre previsti. L’ha vinta Elisa De Vallier, sua compagna di squadra, che le ha dedicato la vittoria.