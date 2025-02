Ali Agca smentisce Lele Mora su Emanuela Orlandi: "Mai conosciuto, il Vaticano sa tutto"

Nessun contatto con Lele Mora. Dopo le rivelazioni dell’ex agente dello spettacolo su Emanuela Orlandi, inevitabilmente, è arrivata la risposta di Ali Agca. Mora, ricordiamo, in un’intervista a Le Iene ha rivelato che la cittadina vaticana scomparsa nel 1983 sarebbe viva e si troverebbe in Austria, notizie che avrebbe ricevuto proprio dall’attentatore del Papa. Agca, quindi, ha replicato: “Non ho mai conosciuto questo tizio, la sua intervista non ha alcun significato”.

Ali Agca risponde dopo le rivelazioni de Le Iene

In un articolo pubblicato il 20 febbraio il corrispondente di Libero Quotidiano Marco Gregoretti ha reso noto un video ricevuto da Ali Agca via chat.

Agca, nel filmato, risponde alle rivelazioni fatte da Lele Mora su Emanuela Orlandi nel corso di un’intervista rilasciata a Le Iene mandata in onda domenica 16 febbraio.

Fonte foto: ANSA Ali Agca smentisce Lele Mora su Emanuela Orlandi: “Allucinazioni senza significato”. L’ex imprenditore aveva detto che la ragazza scomparsa nel 1983 si troverebbe in Austria, ancora viva

“Io non ho mai conosciuto questo tizio, la sua intervista o la sua allucinazione non ha alcun significato”, ha detto Ali Agca al giornalista di Libero Quotidiano.

Poi ha aggiunto che il caso di Emanuela Orlandi sarebbe “un mistero assolutamente collegato al Mistero di Fatima” e che non riguarderebbe la “pedofilia infame”. “Il Vaticano sa tutto, Opus Dei sa tutto”, ha continuato l’ex terrorista, che poi ha concluso: “Emanuela sta benissimo, è come una suora in mano al Vaticano”.

La versione di Lele Mora

Intervistato da Le Iene, l’ex agente dei vip ha rivelato che Emanuela Orlandi si troverebbe “in Austria in un convento di clausura“. Fonte di questa informazioni sarebbe proprio Ali Agca, ma come lo avrebbe conosciuto?

Lele Mora ha spiegato che per un periodo avrebbe portato l’ex terrorista turco “in giro per le televisioni del mondo a fare delle interviste”, e in quel periodo gli avrebbe quindi rivelato la verità sulla cittadina vaticana scomparsa a Roma il 22 giugno 1983. Nello stesso tempo Agca gli avrebbe confessato la verità sull’attentato a Papa Wojtyla del 13 maggio 1981: “Mi ha raccontato tutto ma non posso dirlo“.

L’ex terrorista difende il Vaticano

Nelle sue dichiarazioni rilasciate a Libero Quotidiano Ali Agca prende le difese di Giovanni Paolo II, il Papa sul quale si sono concentrati i riflettori dopo le rivelazioni dell’ex sodale di De Pedis Marcello Neroni pubblicate dal giornalista Alessandro Ambrosin.

Ali Agca parla di “calunnie infami” e difende la Santa Sede: “Dite che il Vaticano deve rivelare tutta la verità? Perché lo Stato italiano non rivela tutta la verità sulla strage di Ustica che tutti conoscono?”.