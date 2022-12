Alghero, operatore ecologico spara a due superiori e poi si uccide con un colpo di pistola

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un episodio tragico ha sconvolto la città di Alghero, in Sardegna, nella mattinata di venerdì 30 dicembre: un operatore ecologico ha sparato a due suoi superiori e poi si è tolto la vita.

Cosa è successo

Le notizie riportate dall’agenzia ‘Ansa’ sono ancora frammentarie: secondo la prima ricostruzione dei fatti, l’operatore ecologico ha prima sparato ai due superiori alle gambe, poi si è seduto e ha rivolto l’arma contro di sé, uccidendosi. A scongiurare conseguenze peggiori per i due feriti sarebbe stato l’intervento di un altro operatore.

Sul posto (l’ecocentro comunale di Alghero, in via degli Artigiani) sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118.

La tragedia si è consumata all'alba di venerdì 30 dicembre 2022 nell'ecocentro comunale di Alghero, in via degli Artigiani.

Come stanno i due uomini feriti

I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale civile di Alghero, che fa parte della Asl di Sassari. Hanno riportato ferite agli arti inferiori e la loro prognosi è riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita: uno ha ferite più lievi, mentre l’altro presenta una situazione più complessa e potrebbe essere presto trasferito a Sassari.

I due feriti saranno sentiti dai Carabinieri, che stanno indagando per capire cosa sia accaduto nella mattinata del 30 dicembre nell’ecocentro comunale di Alghero. L’allarme è scattato alle 5,30.

I feriti sono il capo del cantiere dell’Isola ecologica dove è accaduto il fatto e il suo stretto collaboratore. Lo ha confermato all”Ansa’ il sindaco di Alghero Mario Conoci, che si è detto “sconvolto” per la tragedia che si è consumata questa mattina nella struttura comunale quando un operatore ecologico ha sparato ai due dirigenti e poi si è ucciso. “Ho sentito il responsabile della società che gestisce il servizio per dare anche supporto alle famiglie coinvolte in questo fatto di sangue. Ci saranno accertamenti, ma probabilmente il tutto è frutto di un qualche disagio che andrà ricercato”.

I motivi del gesto

Le ragioni precise del gesto dell’operatore ecologico, che ha sparato a due suoi superiori prima di uccidersi con un colpo di pistola, non sono ancora note. Secondo quanto appreso e riportato dall’agenzia ‘Ansa’, l’uomo, che sembra vivesse da solo in un alloggio di fortuna, avrebbe recentemente avuto problemi al lavoro sulla modalità di svolgimento delle sue mansioni.

Di norma l’operatore ecologico effettuava la raccolta dei rifiuti porta a porta e, nella mattinata del 30 dicembre, si trovava nell’Isola ecologica di Ungias/Galantè, adibita al conferimento per tutte le frazioni di rifiuti domestici della città di Alghero e delle sue frazioni.