Alfredo Cospito condannato in via definitiva dalla Cassazione a 23 anni: confermata la pena per l'anarchico

La Cassazione ha confermato la condanna a 23 anni di carcere per l’anarchico Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. La Suprema corte ha stabilito la pena definitiva, in relazione all’attentato all’ex caserma dei carabinieri di Fossano del 2006, anche per Anna Beniamino, per la quale sono stati stabiliti 17 anni e 9 mesi di prigione. Lo riporta Ansa.

La condanna

I magistrati della sesta sezione penale della Cassazione hanno rigettato i ricorsi della Procura Generale di Torino e delle difese, accogliendo la richiesta del procuratore generale di confermare le condanne inflitte nel giugno dello scorso anno dalla Corte d’assise d’appello di Torino.

Notizia in aggiornamento…