Alex Marangon scomparso a Vidor a Treviso dopo la festa vicino al Piave, allarme dei genitori e ricerche

Alex Marangon, un barista di 26 anni, è scomparso nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno, dopo essere stato visto per l’ultima volta a una festa privata nell’abbazia di Santa Bona a Vidor, nel Trevigiano. Da quel momento, non ci sono più notizie di lui. Le ipotesi iniziali includono la possibilità di un malore o l’eventualità che sia caduto nel fiume Piave, che scorre nelle vicinanze del paese.

La scomparsa di Alex Marangon

L’ultimo avvistamento di Alex Marangon risale alla notte tra sabato e domenica, mentre si trovata a un party privato nell’abbazia di Santa Bona a Vidor. Secondo quanto ricostruito dal Corriere del Veneto, gli amici che erano con lui hanno dichiarato di averlo visto allontanarsi da solo intorno alle 2.30.

Per ragioni ancora da accertare, pare che il giovane abbia lasciato la festa a piedi, abbandonando nel parcheggio del monastero la propria auto con all’interno i documenti, il cellulare, le chiavi e gli affetti personali.

Ricerche e ipotesi

Sono in corso le ricerche per trovare Alex Marangon, con la partecipazione dei vigili del fuoco, della protezione civile con sommozzatori e cani addestrati, supportati da un elicottero che ha perlustrato le campagne circostanti dall’alto.

Carabinieri e polizia locale sono stati coinvolti attivamente nelle operazioni di ricerca, che sono proseguite anche di notte con l’impiego di droni equipaggiati con termocamere.

Tra le ipotesi più accreditate dagli inquirenti, quella che il 26enne possa essere scivolato nel fiume Piave, che scorre a poca distanza dall’abbazia di Santa Bona a Vidor. Non si esclude che il barman possa aver avuto un malore.

L’allarme dei genitori

Il quotidiano locale riferisce che domenica Alex Marangon avrebbe dovuto partecipare a un pranzo con i suoi genitori, residenti a Marcon, in un edificio di via Monte Grappa. Ricevuta la notizia della scomparsa, la coppia è subito partita per Vidor in modo da seguire da vicino le operazioni di ricerca del figlio.

Sabrina, la madre del giovane, ha lanciato un appello ai microfoni di Telechiara: “Chiunque avesse notizie o lo avesse visto, vi prego aiutateci a trovarlo, non sappiamo più cosa fare. Non si smetterà mai di cercarlo, aiutateci tutti. Anche una piccola notizia, aiutateci”.

Affiancata dalla zia del barman ha aggiunto che “Alex era brillante, amava la vita. Gli piaceva girare il mondo, non sarebbe mai andato via così, no. Qualcuno che era qua, che dica qualcosa, anche in anonimo ma per capire dove può essere andato”.