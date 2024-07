Alex Marangon, gli sciamani colombiani spariti: "Nessun omicidio, è stato un incidente"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Al Jhonni Benavides e Sebastian Castillo, i due sciamani al centro delle indagini sulla morte di Alex Marangon, hanno parlato attraverso il loro avvocato Oscar Palet Santandreu. Secondo loro non si è trattato di omicidio ma di un incidente. I due negano categoricamente qualsiasi coinvolgimento nella morte del 25enne.

La versione degli sciamani colombiani

Benavides e Castillo, che al momento si trovano in un luogo segreto, non sono stati ancora interrogati dagli inquirenti della procura di Treviso, che indagano per omicidio volontario contro ignoti.

Secondo la versione dei due sciamani riportata da La Repubblica, quella notte Marangon avrebbe avuto un comportamento nervoso e confuso durante il rito, a causa dell’assunzione di purganti, erbe non psichedeliche che inducono il vomito per la purificazione.

Mezzi dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche di Alex Marangon

Benavides e Castillo affermano di aver seguito il giovane fuori dall’abbazia, ma di averlo perso di vista nel buio. Dopo aver sentito un urlo, si sarebbero lanciati insieme ad altri partecipanti alla ricerca, senza però riuscire a trovarlo.

La tesi dell’incidente

Il legale dei due colombiani sottolinea come sia improbabile che alla cerimonia fosse presente ayahuasca, una sostanza allucinogena spesso utilizzata nei rituali sciamanici, ribadendo che circolavano solo purganti.

Inoltre, esclude categoricamente l’ipotesi dell’omicidio, considerata senza senso dai suoi assistiti, i quali ritengono più plausibile l’eventualità di un tragico incidente.

Dopo l’accaduto, i due sciamani si sono allontanati dall’abbazia prima dell’arrivo dei carabinieri, apparentemente per impegni precedentemente fissati, ignorando la tragedia appena avvenuta.

Solo in seguito, appresa la notizia della morte di Marangon, hanno espresso il loro cordoglio e la volontà di incontrare in futuro i familiari della vittima per esprimere personalmente le loro condoglianze.

Il caso Alex Marangon resta aperto

Marangon, 25 anni, è scomparso misteriosamente nella notte tra il 28 e il 29 giugno durante un raduno sciamanico presso l’abbazia di Vidor, in provincia di Treviso.

Il suo corpo è stato ritrovato solo il 2 luglio su un isolotto nel fiume Piave, suscitando sgomento e molte domande.

L’autopsia ha rilevato ferite che non sembrano giustificare la morte per una caduta accidentale, bensì compatibili con un pestaggio, alimentando sospetti e incertezze sulla dinamica dei fatti.