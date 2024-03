Alessio Giannaccari di Lecce trovato morto ad Amsterdam: era scomparso da giorni, il dramma dei genitori

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia ad Amsterdam. Alessio Giannaccari, ragazzo di 19 anni di Lecce scomparso da sabato 16 marzo, è stato trovato morto nella capitale olandese vicino alle rotaie di una stazione ferroviaria di periferia. Il dramma dei genitori.

Il 19enne leccese Alessio Giannaccari, scomparso da sabato 16 marzo, è stato trovato morto ad Amsterdam, vicino alle rotaie di una stazione ferroviaria di periferia della capitale olandese.

La madre Gabriella Marzo, che è avvocato, e il padre Ilario Giannaccari, noto imprenditore del settore della ristorazione e proprietario di Mani in pasta, uno dei panifici più famosi di Lecce, sono volati nei Paesi Bassi immediatamente dopo aver ricevuto la notizia. Fonte foto: 123RF La stazione di Holendrecht, dove è stato ritrovato il corpo

Il ragazzo viveva ad Amsterdam dove si era trasferito all’inizio di quest’anno e lavorava come cameriere in un ristorante. L’estate scorsa aveva concluso gli studi liceali in un istituto classico di Lecce.

La scomparsa del ragazzo

Di Alessio Giannaccari non si avevano più alcune notizie dal 16 marzo, quando era uscito dalla casa in cui abitava con altri giovani in periferia ad Amsterdam, senza portare con sé i suoi documenti.

L’allarme è scattato perché poco dopo il suo cellulare risultava spento e i genitori non riuscivano più a contattarlo. Si sono immediatamente diffusi diversi appelli sui social, con allegate alcune foto del giovane, per aiutare a riconoscerlo.

Nel pomeriggio di martedì 19 marzo il ritrovamento del corpo, con i genitori che hanno effettuato il riconoscimento della salma confermando che quello ritrovato vicino alle rotaie del treno è proprio Alessio Giannaccari.

Indaga la polizia di Amsterdam

Nessuno al momento sarebbe riuscito a dare indizi su quanto sia accaduto a Alessio Giannaccari. Amici e famiglia non avevano notato alcun comportamento particolare nell’ultimo periodo che potesse far pensare a un malessere.

La polizia di Amsterdam sta indagando per capire quali siano state le ragioni del suo allontanamento da casa. Tutte le ipotesi sono aperte, anche se secondo quanto riporta il sito del quotidiano la Repubblica, la più probabile sarebbe quella che vede il giovane investito da un treno in corsa.

L’indagine però sta ancora muovendo i primi passi. Anche per questa ragione è difficile ipotizzare una data per il rientro della salma in Italia per i funerali.