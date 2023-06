Alessio D'Amato e la storia della 90enne alla Maturità 2023: "Forza Imelda, alla faccia di Beppe Grillo"

Nella giornata della prima prova degli esami di Maturità Alessio D’Amato, ex assessore alla Sanità del Lazio in quota Pd, fa un augurio molto particolare su Twitter. E, con l’occasione, lancia una stoccata a Beppe Grillo.

Alessio D’Amato attacca Beppe Grillo su Twitter

“Auguri a tutti coloro che sono impegnati nelle prove di maturità”, scrive D’Amato. “Un augurio speciale alla giovane novantenne Imelda Starnini di Città di Castello”.

“Forza Imelda, alla faccia di Beppe Grillo che vuole provocatoriamente togliere il voto agli anziani”, aggiunge.

D’Amato critica l’apertura del Pd al M5S

Gli auguri a Imelda Starnini che a 90 anni si è presentata alla Maturità sono dunque un’occasione per attaccare Beppe Grillo che nell’ottobre del 2019 avanzò l’ipotesi, provocatoria, di togliere il voto ai vecchi.

La polemica si trascina da alcuni giorni, da quando Beppe Grillo ha parlato delle “brigate di cittadinanza” e dalle ultime esternazioni di Giuseppe Conte sulla guerra in Ucraina.

Perché armare l’Ucraina si è domandato Conte negli studi di Otto e mezzo di Lilli Gruber. “Per vincere la guerra? – ha provocato – Per arrivare a Mosca e mandare a casa Putin? Pensate che il giorno dopo arriva un novello Obama al posto” del presidente russo?

Gli ammiccamenti di Elly Schlein al M5S hanno mandato in subbuglio la minoranza Dem: la leader del Pd ha partecipato alla manifestazione indetta dai pentastellati.

D’Amato lascia l’assemblea nazionale del Pd

E D’Amato ha così deciso di lasciare l’assemblea nazionale del partito, pur tenendo per ora la tessera.

“Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall’assemblea nazionale del Pd”, ha scritto su Twitter D’Amato. “Brigate e passamontagna anche no. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5 Stelle. Vi voglio bene ma non mi ritrovo in questa linea politica. Continuo a lavorare per un’alternativa ai sovranisti e ai populisti”.

All’interno del Pd il suo è un nome forte e le sue esternazioni hanno un peso: Alessio D’Amato, oggi consigliere regionale, in qualità di assessore alla Salute è stato in prima linea nella lotta al Covid-19.

È stato anche il candidato del Pd alle ultime regionali del Lazio, poi vinte dal centrodestra con Francesco Rocca.