Alessia Pifferi ha un grave ritardo mentale ed è come se avesse 7 anni: diagnosi shock dei medici del carcere

Alessia Pifferi, la donna che è accusata di omicidio aggravato per aver lasciato perire e morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo, avrebbe un “gravissimo ritardo mentale”.

Legale della Pifferi: “Hanno messo una bambina in mano a una bambina”

Il suo quoziente intellettivo sarebbe quello di “una bimba di 7 anni. Hanno messo una bambina in mano a una bambina”. Questo almeno è ciò che sostiene Alessia Pontenani, legale della 37enne, in base agli esiti degli ultimi accertamenti medici effettuati nel carcere di San Vittore e della consulenza di parte, al termine dell’udienza che si è svolta martedì 16 maggio.

La Corte d’Assise di Milano si è riservata di disporre una perizia sulle condizioni psichiche della donna all’epoca dei fatti all’esito dell’istruttoria dibattimentale.

“Ha un quoziente intellettivo di quaranta”

“Ha un grave ritardo mentale, ha un quoziente intellettivo di quaranta”, ha aggiunto il difensore che ha depositato documenti che vanno nella direzione di una richiesta di perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere al momento dei fatti per la 37enne.

L’accusa

Alessia Pifferi è accusata di aver abbandonato la figlia Diana per ben sei giorni. “Era circondata da persone che non si sono rese conto di quello che stava accadendo e lei non è stata in grado di gestire sua figlia che ora le manca. È disperata perché lei non c’è”, ha concluso Alessia Pontenani. Si tornerà in aula il 23 maggio prossimo.