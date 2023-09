Alessia Pifferi attaccata dalla madre in diretta tv: "Sapeva di essere incinta, è sempre stata bugiarda"

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

È in corso il processo contro Alessia Pifferi, la donna che ha lasciato la figlia Diana di 18 mesi a casa per sei giorni. Nei giorni scorsi la 38enne ha testimoniato in aula, ma le sue parole sono state subito smentite dalla madre Maria Assandri ai microfoni di Pomeriggio 5.

Coda ha detto Alessia Pifferi al suo processo

Nella fattispecie, sono le dichiarazioni sulla presunta gravidanza inattesa ad essere tacciate di menzogna da parte della madre dell’imputata. In aula, Alessia pifferi lo scorso 19 settembre ha dichiarato di non essersi accorta di essere incinta.

“Diana è nata all’improvviso – ha affermato – nel bagno di casa del mio compagno a Leffe, in provincia di Bergamo, il 29 gennaio 2021″. Ai giudici, inoltre, ha chiesto di non essere sgridata perché “pensavo che il latte nel biberon che le avevo lasciato in casa bastasse“.

Fonte foto: ANSA La madre di Alessia Pifferi, in aula nel Tribunale di Milano

La bambina invece è morta di stenti e ora lei è accusata di omicidio volontario, con terribili aggravanti considerando che la vittima è la figlia di appena 18 mesi. Per la madre, quanto dichiarato in tribunale è per la maggior parte falso.

Per la madre la 38enne ha mentito sulla gravidanza

Ai microfoni di Pomeriggio 5, Maria Assandri ha smentito categoricamente quanto sostenuto da Alessia Pifferi: “Ha fatto un test in farmacia ed era incinta” ha dichiarato, svelando quindi che in diverse occasioni avesse parlato con al figlia della gravidanza.

Non solo, l’avrebbe anche aiutata economicamente mandandole soldi durante il periodo della gestazione, per poter effettuare esami e quant’altro. “Una volta mi ha chiesto ancora i soldi per fare un esame che non passava la mutua e io glieli ho mandati” ha aggiunto.

La donna le mandava pacchi dalla Calabria e contanti, perché la 38enne aveva la carta d’identità scaduta e non poteva ritirare. Per la madre, la Pifferi “è sempre stata bugiarda, ha sempre detto quello che le conveniva dire” e ha mentito anche sui giorni costati la vita a Diana.

Cosa ha detto sui giorni in cui Diana stava morendo

La madre era convinta che figlia e nipote fossero in vacanza insieme al mare, ha dichiarato. Invece, lei era dal compagno in Lombardia, mentre la piccola era stata lasciata sola in casa con dei biberon pieni di latte. Non abbastanza: la bambina è morta di stenti.

“L’importante è che state bene, le ho detto, quindi io ero tranquilla su quello, ero contenta” ha detto. Lo sbaglio, sostiene la signora Assandri, è stato “che nessuno si è accorto delle balle che lei raccontava“. Sarebbe bastato un dettaglio, aggiunge.

Sul fronte processuale, la prossima udienza è fissata al 10 ottobre presso il Tribunale di Milano. Alessia Pifferi resta in custodia cautelare in carcere, seguita da un team di psicologi. La difesa sostiene che le sue condizioni siano equiparabili ad un ritardo mentale.