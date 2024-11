Alessia Merz si racconta, dalle molestie subìte alla voglia di tornare: “La tv mi ha dimenticata”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Intervistata a Verissimo, la showgirl Alessia Merz ha raccontato dei suoi inizi, di un caso di molestie, di uno stalker che l’ha perseguitata e della voglia di ricominciare a lavorare nel piccolo schermo: “La tv mi ha dimenticata, ma vorrei tornare”.

Alessia Merz a Verissimo

Nella giornata di oggi – sabato 9 novembre 2024 – è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk-show condotto da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5, del quale è stata ospite la showgirl e attrice Alessia Merz, che lo scorso settembre ha compiuto 50 anni.

Nel corso della puntata Alessia Merz, che manca dalle produzioni cinematografiche e televisive da diversi anni, ha parlato inizialmente dei suoi esordi da giovanissima a Non è la Rai: “Se non l’avessi fatto non sarei neanche qui a parlare con te adesso”.

Fonte foto: Getty Alessia Merz e Ambra Angiolini ai tempi di “Non è la Rai”

“Feci il provino e mi è cambiata la vita – ha raccontato la Merz a Silvia Toffanin – Sono partita da sola, ma con l’idea di tornare dopo un mese, perché se non funzionavo non mi avrebbero rinnovato il contratto. E invece non sono più tornata”.

Gli esordi e le molestie

Alessia Merz, compagna da vent’anni dell’ex calciatore Fabio Bazzani, ha parlato dei suoi esordi, con un pensiero per il suo manager, scomparso da poco: “Mi dispiace tanto averlo perso perché è stata una persona che mi ha aiutata e protetta sempre. Dopo che lo incontrai non mi capitò più nulla di brutto”.

Già, perché inizialmente qualcosa di brutto era successo: “Avevo appena 18 anni e avevo cominciato da poco a fare sfilate. Mi avevano chiamato dicendomi che c’era un film per me con tanto di copione e che avrei dovuto fare un provino”.

“Sono arrivata a Milano e in stazione c’era una persona che mi aspettava. Salii in macchina e invece di andare verso il posto di cui mi avevano parlato, ma verso l’ippodromo – ha raccontato la Merz – A un certo punto si è fermato, ha abbassato il sedile e io me lo sono ritrovata sopra. Ho urlato così tanto che lui deve essersi spaventato e ha mollato la presa riaccompagnandomi in stazione”.

Lo stalker e il ritorno in tv

C’è stato poi un passaggio anche sullo stalker che l’ha seguita: “Avevo vent’anni, lui 40. Sapeva sempre dove ero, ovunque andavo mi trovavo i suoi biglietti. Sapeva tutto […] Scrisse al mio agente che aveva una pistola. Poi fortunatamente è sparito e non l’ho più sentito, ma per un anno non ha mollato”.

Ma per l’attrice di Trento, con l’arrivo del manager, le cose sono andate bene. Fino a quando, dopo due figli (Niccolò nel 2006 e Martina nel 2008) decide di lasciare la tv per dedicarsi alla famiglia. Ma ora che “i figli sono grandi, vorrei tornare”.

“Dopo i primi no hanno smesso di chiamarmi. Ma non sono pentita, sono felice così, non sto mica chiusa in casa con Netflix – ha raccontato ancora la Merz – Ogni tanto faccio qualche cosetta per togliermi lo sfizio, non ci ho messo la croce sopra. Per tornare, dipende dall’offerta, ma non dico di no”.