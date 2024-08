Alessandro Sallusti contro Marco Travaglio: il consiglio a Giorgia Meloni sul "bacio della morte" del collega

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Botta e risposta a colpi di editoriali tra il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il corrispettivo de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Dopo gli inattesi complimenti di Travaglio a Giorgia Meloni – di cui non condivide le scelte politiche ma apprezza la verve, Sallusti mette in guardia la premier dal a suo vedere insidioso avvicinamento del collega di fazione opposta.

I complimenti di Marco Travaglio a Giorgia Meloni

Che Marco Travaglio, giornalista direttore de Il Fatto Quotidiano, non sia un fan dell’attuale governo di destra, non è un segreto.

Il giornalista, tuttavia, ha recentemente rivelato un’inaspettata stima nei confronti del Primo Ministro, che in un editoriale prima e al Corriere della Sera dopo ha definito “una tipa sveglia”.

A Travaglio di Meloni piace il suo essere un “underdog”, frutto di una “formazione che da sempre è stata tenuta a distanza dalle logiche di potere”. E, per questo, la paragona al predecessore Giuseppe Conte, oggi leader del Movimento 5 Stelle.

Il direttore apprezza la coerenza di Meloni, che si è sempre tenuta “a debita distanza dalle manovre di palazzo”. E, infine, afferma che la premier gli è “molto simpatica”.

Seppur non manchino le critiche: “Giorgia Meloni è una persona perbene che sta facendo male. E mi faccia aggiungere una cosa: a mio avviso ha fatto una cavolata a paragonarsi a Silvio Berlusconi”.

La risposta di Alessandro Sallusti

Pochi giorni dopo la pubblicazione dell’editoriale di Travaglio su Meloni, arriva su Il Giornale la risposta del direttore Alessandro Sallusti.

“Travaglio è un bravo giornalista ma sarebbe ancora più bravo se non soffrisse di una sindrome non rara nel nostro ambiente, ma che in lui raggiunge vette inarrivabili: l’egocentrismo narcisista” è il ficcante incipit.

In seguito, Sallusti rivolge un appello diretto a Giorgia Meloni:

Presidente Meloni, non sono affari miei, ma finché è in tempo si salvi dal bacio della morte […] Perché, non per essere scaramantici, Travaglio è uno che statisticamente allunga la vita ai suoi nemici e la accorcia agli amici.

E il giornalista fa l’esempio di Ingroia, Davigo, Di Maio, Conte, a suo dire svantaggiati dal pubblico appoggio ricevuto da Travaglio.

Lo scontro su Arianna Meloni

Lo scontro tra Sallusti e Travaglio prosegue allargandosi al tema della presunta inchiesta su Arianna Meloni, la sorella della premier indagata su influenze illecite.

Travaglio afferma che l’inchiesta non è mai stata aperta, ipotizzando la volontà del collega di smuovere l’opinione pubblica.

E se non è dato conoscere le intenzioni di Sallusti nel diffondere la notizia, La Stampa fa sapere che nessun fascicolo nei confronti di Arianna Meloni risulta aperto presso la procura di Roma.