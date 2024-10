Alessandro Meluzzi scomparso dopo l'ictus, nessuno sa che fine abbia fatto: l'appello di Red Ronnie e Fusaro

Un vero e proprio appello. Il 2 dicembre 2023 lo psichiatra e saggista Alessandro Meluzzi ha avuto un ictus a Cesena, mentre era nel suo studio. Da quel momento non si hanno praticamente avute più notizie sul suo stato di salute. Nemmeno gli amici sanno qualcosa, come testimoniato in diretta su Radio Radio da Fabio Duranti, che ha riunito Red Ronnie, Diego Fusaro, Albetro Contri e Vanni Frajese per sapere quali siano le condizioni di Meluzzi.

Alessandro Meluzzi e l’ictus

Il 2 dicembre 2023 Alessandro Meluzzi è stato colpito da un ictus a Cesena.

Dopo l’ischemia, l’operazione al termine della quale è stato ricoverato all’ospedale Bufalini, in terapia intensiva.

L’appello a Radio Radio

Fabio Duranti, in diretta su Radio Radio, si è chiesto per quale motivo non si sappia nulla di Alessandro Meluzzi.

Così ha radunato alcuni amici dello psichiatra per lanciare un appello.

Si tratta di:

Red Ronnie

Diego Fusaro

Alberto Contri

Vanni Frajese

Le parole di Red Ronnie

Ecco cos’ha detto Red Ronnie su Alessandro Meluzzi:

"Non sappiamo dove sia, in ospedale o a casa, così ho chiamato alcuni amici compreso te. Perché non possiamo sapere come sta? Alessandro ha avuto un ictus il 2 dicembre dell’anno scorso, perché non possiamo sapere come sta? La voce aiuta. Non è stato possibile fagli sentire la vicinanza di tutti noi".

Le parole di Diego Fusaro

Ecco cos’ha detto Diego Fusaro su Alessandro Meluzzi:

"Mi domando perché non trapelino informazioni sulle condizioni, capisco il riserbo però Alessandro è un punto di riferimento culturale ed è normale che molti vogliono sapere e portare vicinanza".

Chi è Alessandro Meluzzi

Alessandro Meluzzi è nato il 9 ottobre 1955 a Napoli: quando i suoi genitori si sono separati ha conservato il nome della madre.

Dopo la laurea in Medicina all’Università di Torino e la specializzazione in Psichiatria si è trasferito a Parigi per approfondire i suoi studi.

Ha oltre 200 pubblicazioni scientifiche e scritto decine di libri, fra cui uno con Giorgia Meloni dal titolo Mafia nigeriana. Origini, rituali, crimini.

Meluzzi è stato anche autore televisivo per Rai e Telelombardia, è stato spesso ospite in tv e in radio ed è stato due volte parlamentare con Forza Italia: nel 1994 alla Camera e nel 1996 al Senato. Poi ha aderito all’UDR e all’UDEUR. La sua esperienza politica è terminata nel 2001.

Alessandro Meluzzi ha aderito alla Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala – Antico Orientale di cui è diventato primate nel 2015. Il suo nome ecclesiastico-patriarcale è Alessandro I.