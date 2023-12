Alessandro Meluzzi ricoverato d'urgenza all'ospedale di Cesena: lo psichiatra ha avuto un'ischemia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Alessandro Meluzzi è attualmente ricoverato in rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena. Lo psichiatra e criminologo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico dopo essere stato colto da un’ischemia.

Lo psichiatra Alessandro Meluzzi operato d’urgenza

Meluzzi ha avuto un malore nel pomeriggio di sabato 2 dicembre mentre si trovava nel suo studio di Rimini con un paziente.

I sanitari del 118 l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale cittadino. Una volta giunto in pronto soccorso i medici hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Cesena. Lì Meluzzi è stato operato.

È quanto apprende l’agenzia LaPresse da fonti sanitarie.

Come sta Alessandro Meluzzi

Secondo quanto scrive Il Giornale, Meluzzi sarebbe in coma farmacologico in condizioni gravi ma stabili.

Le prossime 24/48 ore saranno fondamentali per capire l’evoluzione del suo quadro clinico.

Chi è Alessandro Meluzzi

Meluzzi è un personaggio molto conosciuto date le sue numerose apparizioni televisive. Sulla sua pagina Facebook è stato pubblicato un invito alla preghiera che in poche ore ha totalizzato 7mila reazioni.

Alessandro Meluzzi ha 68 anni ed è napoletano. È nato il 9 ottobre 1955. Quando i suoi genitori si sono separati, ha conservato il nome della madre.

Dopo la laurea in medicina all’università di Torino e la specializzazione in psichiatria si è poi trasferito a Parigi per approfondire i suoi studi.

Alessandro Meluzzi è un personaggio poliedrico: oltre alla medicina si è interessato anche di filosofia, religione, politica, temi etici, casi di cronaca e comunicazione.

Ha conseguito un baccellierato in Filosofia nel Pontificio ateneo Sant’Anselmo di Roma.

Ha scritto oltre 200 pubblicazioni scientifiche e decine di libri, fra cui uno con Giorgia Meloni dal titolo Mafia nigeriana. Origini, rituali, crimini.

Meluzzi è stato anche autore televisivo per Rai e Telelombardia, è spesso ospite in tv e in radio ed è stato due volte parlamentare con Forza Italia: nel 1994 alla Camera e nel 1996 al Senato. Poi ha aderito all’UDR e all’UDEUR. La sua esperienza politica è terminata nel 2001.

Alessandro Meluzzi ha aderito alla Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala – Antico Orientale di cui è diventato primate nel 2015. Il suo nome ecclesiastico-patriarcale è Alessandro I.

Meluzzi e i vaccini anticovid

Negli anni ha anche assunto posizioni controverse: nell’ottobre del 2021 è stato sospeso dall’Ordine dei medici per inosservanza dell’obbligo vaccinale contro contro il Covid-19.

Lo psichiatra sosteneva che l’idrossiclorochina potesse proteggere dall’infezione.

“Costa troppo poco per cui non è propagandato – disse da Barbara Palombelli a Stasera Italia – ma io mi assumo la responsabilità di dirlo a 60 milioni di persone”.