Alessandro Di Battista torna in politica? La frase sul M5S e le voci su un nuovo partito

Un possibile ritorno di fiamma? L’ex M5S Alessandro Di Battista, grillino della prima ora, ha spiegato di sentire la mancanza della politica e di non escludere di tornare in pista con un progetto “del tutto nuovo“. Nel corso di un’intervista nell’ambito del Festival “La Neretina” a Lecce, l’ex pentastellato ha parlato delle sue passioni e ha fatto riferimento all’idea di fondare un nuovo partito, dopo gli ultimi anni passati soprattutto in Sudamerica a scrivere libri e reportage.

Alessandro Di Battista e l’idea di un nuovo partito

“Che faccio ora? Quello che amo fare: politica e informazione al di fuori delle istituzioni“, ha raccontato l’ex grillino nel corso dell’intervista con il giornalista Rai Gianluca Veneziani all’interno del teatro di Nardò, a Lecce.

“Questo – ha aggiunto l’ex parlamentare – ha un’utilità al di là della condivisione o meno”.

Fonte foto: ANSA Di Battista in occasione della conferenza stampa dell’Associazione Schierarsi per presentare la nascita delle “Piazze per Schierarsi”, a Torino

Di Battista ha poi spiegato che, in caso di bisogno di tornare in politica, lo farebbe solo con “qualcosa del tutto nuovo, non con i Cinquestelle. Ci penserei solo per spirito di responsabilità“.

Poi la confessione: “Mi sarebbe piaciuto fare il ministro“.

Chi è Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista è un politico e scrittore italiano, ex esponente di rilievo del Movimento 5 Stelle. Nato a Roma nel 1978, è entrato in politica nel 2013 come deputato grillino, distinguendosi immediatamente per le sue posizioni critiche verso l’establishment politico internazionale.

Dopo aver lasciato il Parlamento nel 2018, ha intrapreso diversi viaggi e progetti editoriali, continuando a mantenere una certa influenza all’interno del dibattito politico italiano.

Nel 2021 ha ufficialmente abbandonato il M5S per divergenze con la leadership del partito.

Il Festival “La Neretina”

La seconda edizione della rassegna “La Neretina – il Festival della cultura controcorrente” si è conclusa domenica 20 ottobre, bissando il successo dello scorso anno.

L’evento, organizzato al teatro comunale di Nardò (Lecce), ha ospitato diverse personalità del panorama italiano, da Vittorio Sgarbi (che ha presentato il suo nuovo libro Arte e Fascismo) al filosofo Diego Fusaro, passando per l’ex senatore Simone Pillon.