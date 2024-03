Alessandro De Chirico consigliere di Forza Italia insulta la collega del Pd a Milano: il video, poi le scuse

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Lite in consiglio a Milano. Il consigliere comunale Alessandro De Chirico di Forza Italia ha insultato la collega del Pd Alice Arienta durante una chiamata in video. Il capogruppo si è poi scusato per le parole utilizzate.

Cosa è successo in consiglio comunale: il video

Durane la riunione della commissione Affari Istituzionali e Sviluppo Economico del Comune di Milano svoltasi martedì 12 febbraio in videochiamata, il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico ha avuto una discussione con la collega del Pd Alice Arienta.

La consigliera rimproverava a De Chirico di non avere la telecamera accesa e di essere in auto durante la riunione. Il capogruppo ha però risposto attaccando la donna: “Ma vai al parchetto coi tuoi figli […] non fare la moralista, ma vergognati!” le ha detto durante la discussione.

Fonte foto: ANSA Un fermo immagine della chiamata durante la quale sono accaduti gli insulti

“Mi spiace che si siano alzati molto i toni anche a livello personale e il fatto di essere madre non deve essere un ostacolo all’attività politica, anche se si sta ai giardinetti e ci si prende cura dei futuri cittadini” ha commentato la consigliera del Pd al termine della riunione.

Le scuse del consigliere comunale Alessandro De Chirico

A seguito di quanto accaduto, De Chirico si è giustificato: “La collega Simonetta D’Amico, che non stava presiedendo la seduta, ha acceso il suo microfono apostrofando come “Solita caciara da bar dello sport” le mie rimostranze” ha dichiarato.

Il capogruppo di Forza Italia ha poi precisato le sue parole: “Ho perso le staffe perché non accetto lezioni da chi si collega dalla spiaggia o dal parchetto. Nella foga non mi sono espresso bene, ho detto ‘ma vai al parchetto’ intendendo ovviamente ‘ma se tu ti colleghi dal parchetto, vergognati, non mi fare la morale‘”.

“Ieri sono stato protagonista di un episodio increscioso in cui ho perso le staffe e ho urlato contro le colleghe D’Amico e Arienta e il collega Orso. Mi dispiaccio ancora per aver urlato e usato termini non consoni al ruolo che ricopro” ha detto De Chirico.

Chi è Alessandro De Chirico

Alessandro De Chirico è il capogruppo in consiglio comunale a Milano per il suo partito, Forza Italia. Nasce a Milano nel 1978. È Laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Milano, con una specializzazione in Comunicazione efficace per la Pubblica Amministrazione” presso l’Università IULM.

Viene eletto per la prima volta in consiglio comunale nel 2011 tra le liste del PDL, passando poi a Forza Italia e venendo rieletto nel 2016 e nel 2021. Lo stesso anno partecipa al Gay Pride del capoluogo lombardo, unico consigliere di centrodestra a farlo.

Altri insulti a una consigliera-mamma a febbraio a Biella

Un’episodio simile aveva coinvolto una consigliera Pd del comune di Biella a febbraio. La donna, futura candidata sindaca del centrosinistra, si era assentata per allattare la figlia piccola ed era stata attaccata da un collega della Lega.

“Ottimo interesse confronti della politica. Immagino come possa un domani fare il sindaco” aveva ironizzato il leghista, inconsapevole della ragione per cui la collega si era allontanata, per poi scusarsi.