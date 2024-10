Alessandro Campi ricoverato per un malore a Francoforte, aveva appena inaugurato il padiglione alla Buchmesse

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stato ricoverato in seguito a un improvviso malore il direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano Alessandro Campi, che aveva da poco inaugurato il padiglione italiano alla Buchmesse. Messaggio di vicinanza anche dal ministro Alessandro Giuli.

Malore per Alessandro Campi

Nella giornata di ieri – mercoledì 16 ottobre 2024 – il direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano è stato ricoverato in seguito a un malore che lo ha colpito mentre si trovava in Germania.

A comunicarlo è stato il ministero della Cultura con una nota pubblicata sul proprio sito: “Alessandro Campi, Direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, è stato ricoverato in ospedale a Francoforte, a seguito di un malore, dopo l’inaugurazione del padiglione italiano alla Buchmesse”.

Fonte foto: IPA Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla Buchmesse di Francoforte: in seguito all’inaugurazione del padiglione italiano, il direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano Alessandro Campi è stato ricoverato per un malore

Padiglione italiano alla Buchmesse “che lui stesso ha arricchito con una mostra dedicata a Niccolò Machiavelli” specifica poi la nota.

La solidarietà del ministro Alessandro Giuli

La nota pubblicata sul sito, a firma del ministro della Cultura Alessandro Giuli, esprime “solidarietà e vicinanza mia personale e del Ministero della Cultura” ad Alessandro Campi.

“Auguro al professor Campi – conclude poi la comunicazione del ministero – di poter superare rapidamente questo momento difficile e tornare presto a guidare con la passione che lo contraddistingue il prestigioso Istituto”

Campi si trovava a Francoforte per inaugurare il padiglione italiano alla Buchmesse, la fiera internazionale del libro, la più prestigiosa tra quelle europee e una delle maggiori fiere del libro al mondo.

Chi è Alessandro Campi

Alessandro Campi, classe 1961, è Professore associato di Storia delle dottrine politiche nell’Università di Perugia, dove ha insegnato, tra le altre materie, Storia delle istituzioni politiche e Sociologia dei fenomeni politici.

Campi, che è anche direttore del trimestrale Rivista di Politica e direttore dell’Istituto di Politica, ha pubblicato saggi, articoli e volumi, oltre che in Italia, in Argentina, Belgio, Cile, Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti e Ungheria.

In qualità di studioso, inoltre, Campi si è concentrato particolarmente sulla figura di Niccolò Machiavelli, avendo ideato la cosiddetta “Enciclopedia Machiavelli” pubblicata dalla Treccani, oltre ad aver organizzato alcune grandi mostre svoltesi a Roma, New York, Washington e Seoul in occasione dei cinquecento anni de “Il Principe”.