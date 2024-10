Alessandro Bolide comico di Made in Sud salvato dalla polizia, era sul parapetto del balcone: le sue parole

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il noto comico di Made in Sud Alessandro Bolide è stato salvato dalla Polizia, che lo ha trovato sul parapetto del balcone di casa sua. Dopo il salvataggio, Bolide ha scritto un messaggio di ringraziamento sui social network.

Cosa è successo al comico di Made in Sud Alessandro Bolide

Come riportato da Il Mattino, Alessandro Bolide, comico conosciuto per i suoi monologhi nella trasmissione “Made in Sud”, è stato salvato mercoledì 16 ottobre dalla polizia, che lo ha trovato sul parapetto del balcone della sua abitazione a Poggioreale a Napoli.

Sui social network sono stati tanti i messaggi di supporto e solidarietà ad Alessandro Bolide, che su Instagram ha pubblicato una Storia per ringraziare tutti.

Fonte foto: ANSA

Il comico partenopeo Alessandro Bolide, sul palco della trasmissione Rai “Made in Sud” in uno scatto del 2012.

Il messaggio di Alessandro Bolide su Instagram

Nella Storia pubblicata sul suo account Instagram, Alessandro Bolide ha condiviso un articolo su quanto accaduto a Poggioreale a Napoli e ha aggiunto: “Ringrazio tutti per l’affetto, passerà anche questo momento. Grazie al bene che mi state dimostrando con tutti i vostri messaggi! Siete gente magnifica!!”.

Chi è Alessandro Bolide di Made in Sud

Classe 1974, Alessandro Bolide è apparso diverse volte in televisione, ma è con i suoi monologhi nella trasmissione Rai “Made in Sud” che è diventato noto al grande pubblico in Italia. Celebre è il suo tormentone “Ma che ce ne f***tt“, stampato anche sulle magliette.

Il comico partenopeo Alessandro Bolide ha anche recitato nella fiction di Rai 3 “Un Posto al Sole” nel 2003, oltre che in “La Squadra” nel 2006. Nel 2010 Bolide ha anche recitato per il cinema, nel film “Ti presento un amico” di Carlo Vanzina con Raoul Bova. Nel lungometraggio ha interpretato un tassista napoletano.

Un anno dopo, in tv, Alessandro Bolide ha preso parte alla miniserie televisiva di Canale 5 “Come un delfino” , con la regia di Raoul Bova e Stefano Reali.