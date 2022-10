Alessandria, trovati resti umani in un bosco della Val Lemme: potrebbero essere di un anziano scomparso

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Macabra scoperta sulle alture di Carrosio, piccolo comune in provincia di Alessandria. In un bosco della Val Lemme al confine regionale ligure sono stati rinvenuti i resti di un cadavere. Sul caso sono in corso le indagini. Dalle prime ipotesi ciò che rimane del corpo trovato potrebbe appartenere a un anziano scomparso nella zona lo scorso anno, la cui famiglia non ha più avuto notizie.

La scoperta nell’alta Val Lemme

A scoprire i resti umani è stato un uomo che si era recato nel bosco per cercare funghi. Immediatamente ha lanciato l’allarme.

A portare avanti le indagini sono i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Novi Ligure e della Stazione di Voltaggio.

Per accertare l’identità del cadavere le autorità hanno disposto le analisi del Dna.

L’ipotesi dei carabinieri

Nonostante ci sia ancora da attendere prima di conoscere l’esito degli esami, in merito all’identità della vittima gli investigatori avrebbero già una pista tracciata.

Come detto, si ipotizza che i resti umani trovati dal cercatore di funghi possano appartenere a un uomo scomparso proprio a Carrosio, di nome Angelo Casarini. Era un ex finanziere pensionato di 79 anni. I carabinieri avrebbero già allertato i familiari.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il comune di Carrosio in provincia di Alessandria e al confine con la Liguria, da cui era scomparso Angelo Casarini

La scomparsa dell’anziano

L’anziano era sparito nel nulla durante il pomeriggio dell’11 settembre 2021, dopo essere uscito di casa senza telefono cellulare.

Quel giorno la compagna, dopo essere tornata nell’abitazione e aver notato la sua assenza, aveva fatto subito scattare l’allarme denunciandone la scomparsa. Stando a quanto emerso Casarini era affetto da demenza senile.

Le ricerche tra le campagne e i boschi del paese non avevano portato ad alcun esito. Le operazioni si erano concluse dopo quattro giorni per poi riprendere invano il mese successivo. Il caso era stato trattato anche dalla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’.