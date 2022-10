Alessandria, tir viaggia in contromano sull'autostrada A26 (video): evitato drammatico incidente

Ancora una volta il tempestivo intervento delle pattuglie della polizia di Stato ha evitato il peggio. Sull’autostrada A26, infatti, ci sarebbero potute essere conseguenze molto gravi dopo che un tir, nei pressi del Comune di Castelletto D’Orba (Alessandria), ha iniziato a viaggiare nel senso di marcia opposto.

L’intervento della polizia

L’episodio si è verificato intorno all’1:45 della notte tra il 5 e il 6 ottobre.

Gli operatori di due equipaggi della polizia stradale di Ovada, impegnati congiuntamente in uno specifico servizio di vigilanza sul territorio, hanno notato in lontananza la presenza di luci riconducibili ai fari di un veicolo industriale che si avvicinava viaggiando pericolosamente in senso di marcia opposto, percorrendo la corsia di sorpasso.

L’operazione

Immediatamente e prontamente gli agenti si sono attivati e, con non poche difficoltà, sono riusciti a fermare sulla corsia di emergenza il veicolo, una bisarca di nazionalità della Repubblica Ceca, e a mettere subito in sicurezza la circolazione stradale.

Tragedia evitata

In relazione all’orario notturno e alla particolarità del tratto interessato e del tipo di mezzo, avrebbe potuto verificarsi un incidente catastrofico. Fortunatamente tutto si è risolto senza danni a persone e cose.