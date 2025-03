Alessandria, tentata rapina e spaccio di cocaina nella zona della stazione: due arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti e numerose identificazioni il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato ad Alessandria, volta a contrastare la criminalità giovanile. L’operazione si è svolta durante il fine settimana, coinvolgendo diverse aree della città.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la provincia di Alessandria è stata teatro di un’importante operazione coordinata dal Servizio Centrale Operativo. Gli agenti della Squadra Mobile, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine e da unità cinofile antidroga, hanno effettuato controlli straordinari in diverse zone della città, tra cui il centro, parchi pubblici, attività commerciali e aree vicine agli istituti scolastici superiori.

Arresti e denunce

Il bilancio dell’attività è stato positivo, con oltre 60 identificazioni, di cui un terzo riguardava pregiudicati, e due arresti in flagranza. Nel primo caso, un giovane di origine tunisina è stato arrestato per una tentata rapina in un negozio di abbigliamento del centro. Nel secondo caso, un altro soggetto è stato arrestato presso i Giardini adiacenti la stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha tentato di fuggire, ma è stato fermato e trovato in possesso di dosi di cocaina, hashish e circa 600 euro in contanti.

Ulteriori azioni

Un’altra persona è stata denunciata per attività di spaccio, e sono state elevate diverse sanzioni amministrative per possesso di sostanze stupefacenti. Durante le due giornate di operazione, sono state impiegate 4 pattuglie della Questura e 2 del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, con sede a Torino. In uno dei servizi è stata utilizzata un’unità cinofila antidroga della Questura di Torino.

Fonte foto: IPA