Alessandria, prova a barare all'esame di guida con l'"aiutino" wireless: denunciato per una legge del 1925

Un cittadino egiziano di 30 anni è stato denunciato ad Alessandria per aver utilizzato un dispositivo wireless durante un esame di guida. L’uomo è stato scoperto mentre cercava di superare la prova teorica con l’aiuto di un suggeritore esterno.

Scoperta durante l’esame

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’incidente è avvenuto il 4 marzo negli uffici della Motorizzazione in via Tentorio. Gli agenti della volante sono intervenuti dopo che uno degli esaminatori ha notato un’anomalia nella procedura d’esame. Il 30enne non riusciva a proseguire la prova dopo essere stato invitato a togliersi la giacca, rivelando così il dispositivo nascosto.

Intervento delle forze dell’ordine

L’esaminatore, insospettito dalla situazione, ha contattato il 112 NUE, che ha trasferito la segnalazione alla Polizia di Stato. Una volante è stata immediatamente inviata sul posto per gestire la situazione. L’uomo è stato portato in Questura e denunciato a piede libero per la violazione dell’articolo 1 della Legge 475 del 1925, che sanziona chi fa uso o si appropria delle capacità altrui in esami o concorsi.

Conseguenze legali

Il cittadino egiziano, residente ad Alessandria e in regola con le norme del soggiorno, dovrà ora affrontare le conseguenze legali del suo tentativo di frode. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza di mantenere l’integrità e la correttezza durante le prove d’esame, per garantire che le qualifiche siano assegnate solo a coloro che dimostrano effettivamente le competenze richieste.

