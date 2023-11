Alessandra Sorcinelli pubblica un audio in cui Berlusconi promette alle olgettine case e azioni Mediolanum

L’ex olgettina Alessandra Sorcinelli ha pubblicato sui suoi social un audio in cui Silvio Berlusconi promette case, soldi e azioni Mediolanum. Il Cav ha anche elargito alla sua interlocutrice una breve lezione in merito alle rendite finanziarie.

Alessandra Sorcinelli e l’audio con la voce di Berlusconi

L’ex soubrette Alessandra Sorcinelli è una delle ragazze assolte nel processo Ruby Ter.

“Udite, udite! La volontà di Silvio Berlusconi di risarcire la sottoscritta dopo anni di fango mediatico a causa di un processo durato oltre 10 anni che mi vede assolta perché il fatto non sussiste”, ha scritto Sorcinelli.

Fonte foto: ANSA

La donna ha ricevuto una raccomandata dall’immobiliare Dueville che le intima di restituire, entro dicembre, la villa di Bernareggio di cui dispone.

Con la morte di Berlusconi senior, gli eredi hanno deciso di revocare i contratti di comodato d’uso alle ex olgettine e hanno chiesto lo sgombero degli immobili ancora nelle loro disponibilità.

Le promesse del Cavaliere

Per gli eredi fa fede quanto scritto da Berlusconi nel suo testamento. Ma Alessandra Sorcinelli ha tirato fuori un asso dalla manica: un audio in cui Silvio Berlusconi fa una serie di promesse garantendo il futuro delle ragazze che partecipavano alle “cene eleganti”.

Sorcinelli non è l’unica: anche altre vecchie amiche di Berlusconi sono nella stessa situazione.

La voce di Silvio Berlusconi

“È la consegna definitiva a voi delle case, che diventano di vostra proprietà appena possiamo, ovvero alla fine dei processi”, dice Berlusconi negli audio pubblicati.

“Se a febbraio dovessi diventare Presidente della Repubblica – spiega – si chiuderebbero tutti i processi, perché continuarli sarebbe una cosa sovversiva”.

Non ci sarebbero promesse scritte e firmate dal pugno di Berlusconi, solo le sue parole.

Oltre alle case, Berlusconi promette (ingigantendo il valore delle rendite) alcune “azioni della compagnia Mediolanum che distribuisce dividendi per il 10% per cento del valore in Borsa. Avrete azioni che valgono 3 milioni e vi portate a casa 300mila euro all’anno. È come avere contanti: siete delle signore per tutta la vita“.

Poi la controproposta: “Se mi dici che vuoi solo 1,5 milioni così e 1,5 in azioni – continua Berlusconi – ti do 1,5 milioni in azioni che ti rendono 150mila euro, ma gli altri 1,5 milioni non rendono nulla”.

Raggiunta da Repubblica, Sorcinelli ha raccontato di avere anche altri audio e di non volersi fermare finché non avrà raggiunto un accordo.