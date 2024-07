Alessandra Somensi fermata dalla polizia a Milano alla guida in costume, cosa dice il Codice della strada

Alessandra Somensi, nota a livello televisivo per aver preso parte a Uomini e Donne e Donnavventura, ha raccontato di essere stata fermata a Milano mentre era al volante in costume e che la polizia la voleva multare.

Alessandra Somensi, la polizia: “Non può circolare in costume”

Somensi, che oggi ha 29 anni ed è una travel blogger e influencer da 100mila follower su Instagram, ha spiegato che stava raggiungendo l’Idroscalo e che indossava una camicetta aperta e un costume nel momento in cui è stata fermata dagli agenti.

“Non può andare in giro come vuole con la camicetta sbottonata, che si vede… non può”, dice l’agente alla Somensi. “Ma perché? Dove c’è scritto? C’è scritto sul codice della strada che io non posso andare in giro in costume? Sto andando all’idroscalo, posso andare in giro in costume? Posso andare in giro anche vestita da Spiderman”, la replica dell’influencer.

Fonte foto: ANSA

“Non non si può andare in giro con il costume, assolutamente”, la contro risposta della poliziotta. “Non ho parole veramente. Controlli quello che deve controllare e mi lasci andare”, la chiosa spazientita dell’ex volto di Uomini e Donne.

“Lei non può andare in giro seminuda”, ha insistito l’agente. “Follia, follia totale”, le ultime parole dell’influencer.

Milano, alla fine niente multa per l’influencer

“Amici io basita, ascoltate qua. Mi volevano multare perché stavo guidando in costume”, ha poi commentato la 29enne, aggiungendo che alla fine la multa non le è stata fatta.

Cosa prevede il codice della strada

Cosa dice il codice della strada? Davvero una donna non può mettersi al volante in costume? Il portale “La legge per tutti”, specializzato di informazione legale, spiega che nel codice della strada non c’è alcuna norma che faccia direttamente menzione degli abiti da indossare mentre si guida.

L’unico divieto che riguarda l’abbigliamento è inserito nell’articolo 169: “In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”. Nulla a che fare con i costumi.

Sempre “La legge per tutti, specifica che non sono previste multe nemmeno per chi guida a torso nudo, almeno per gli uomini. Discorso differente per le donne, in quanto “il seno in ‘bella evidenza’ potrebbe essere (ma non è detto) contestato da una pattuglia della polizia per via della distrazione che potrebbe determinare negli altri conducenti”.