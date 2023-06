Alessandra Mussolini contro il Governo Meloni: "Registrare anche figli di coppie omosessuali in tutta l'Ue"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Alessandra Mussolini si inserisce nel rovente dibattito che riguarda la registrazione dei bambini nati dalle coppie omosessuali, e lo fa smarcandosi da quelle che risultano essere le posizioni maggioritarie nel centrodestra. La vicecapo delegazione di Forza Italia all’Eurocamera si dice infatti favorevole.

Alessandra Mussolini e la registrazione dei figli delle coppie gay

“Gli Stati membri registrino gli atti di nascita indipendentemente dal modo in cui il figlio è stato concepito o è nato e dal tipo di famiglia da cui proviene – scrive la Mussolini in un emendamento – sia esso figlio di un genitore unico, di una coppia di fatto, di una coppia sposata ivi compreso il figlio con due genitori dello stesso sesso o adottato a livello internazionale in uno Stato membro da uno o due genitori”.

Alessandra Mussolini è la relatrice ombra di un emendamento alla relazione della commissione Libe (Libertà civili, giustizia e affari interni) sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Ue nel 2022 e 2023.

La Mussolini è relatrice ombra, mentre la relatrice è Katarina Barley del partito di sinistra Spd, afferente al gruppo progressista S&D.

“L’utero della donna non è di diritto pubblico è un organo nostro, privato, personale, del nostro corpo”, ha poi dichiarato la Mussolini ai giornalisti.

“Il diritto può solo lambire l’isola della famiglia. Non possiamo inserirci troppo in quello che è il nucleo familiare, i bambini devono essere difesi da tutto e da tutti”, ha aggiunto.

La Mussolini ha presentato in tutto tre emendamenti. Quello già citato, uno sulla condizione delle persone migranti e ad uno sulla richiesta di annullamento dell’Iva sui prodotti sanitari per le donne.

Alessandra Mussolini e Giorgia Meloni

Interrogata in merito alle sue posizioni sulle famiglie arcobaleno rispetto alle politiche dell’esecutivo italiano, Alessandra Mussolini ha risposto “Noi siamo in Europa e l’Europa funge proprio da sprone, da stimolo”.

In Italia attualmente diversi sindaci hanno registrato i figli delle coppie omogenitoriali, ma le procure hanno impugnato gli atti invalidandoli. Sarà riconosciuto come padre, o come madre, il solo genitore biologico.

Alessandra Mussolini VS Vladimir Luxuria: tempi lontani

Negli ultimi tempi le posizioni politiche di Alessandra Mussolini hanno registrato un’apertura alle tematiche LGBT, tanto che nel 2021 si disse favorevole ad adozioni gay e legge Zan.

“Quella proposta da Zan è una legge doverosa – disse – perché è un semplice prendere atto di qualcosa che esiste già nella società”.

E quando Elly Schlein vinse le primarie del Pd, Alessandra Mussolini spese per lei parole di elogio.

Lontani anni luce i tempi in cui la Mussolini era arroccata su posizioni diametralmente opposte.

Posizioni sintetizzate nel tele-scontro con Vladimir Luxuria avvenuto nel 2006 a Porta a Porta (“Si veste da donna e pensa di poter dire quello che vuole… Meglio fascista che fro**o”).