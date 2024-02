Alessandra Mussolini aggredita per strada a Strasburgo: "Picchiata con una stampella, sono sconvolta"

Alessandra Mussolini è stata aggredita da uno sconosciuto che ha incrociato per strada a Strasburgo. L’europarlamentare di Forza Italia ha pubblicato un video-sfogo su X per raccontare, visibilmente provata, la sua disavventura.

Alessandra Mussolini aggredita a Strasburgo

Sono stata aggredita da qualcuno che parlava italiano. Sono qui a Strasburgo. Mi ha detto una serie di insulti pazzeschi. Aveva una specie di stampella. Me l’ha data addosso, sulla schiena, sulle spalle… C’è troppa violenza, sono stravolta.

Queste le prime parole a caldo dell’europarlamentare, affidate a un video-selfie girato con lo smartphone. Alessandra Mussolini sarebbe stata aggredirla da un uomo di mezza età e incappucciato, che utilizzava una stampella o un bastone per aiutarsi nella deambulazione.

Quando ha incrociato l’europarlamentare che era in compagnia dei suoi assistenti, l’uomo ha gridato il suo cognome ricoprendola di volgarità.

Salvata dai collaboratori

Volgarità alle quali sono poi seguite le vie di fatto: bastonate e calci. I collaboratori di Alessandra Mussolini sono intervenuti facendo da scudo all’assalto dello sconosciuto e mettendolo in fuga.

“Una cosa orrenda. Sono sotto shock, riesco a fatica a parlare. Sono terrorizzata”, ha poi aggiunto Mussolini.

Come riporta il Corriere della sera, l’esponente di Forza Italia non intende sporgere denuncia: “E contro chi?”, si domanda la Mussolini. “Ora me ne vado in albergo e la chiudo qui. Ma sono avvilita, sono molto amareggiata”, confessa.

Nonostante nella sua carriera politica le sia già capitato di venire insultata, questa “è la prima volta che accade un episodio così forte, non erano mai riusciti ad arrivare ad aggredirmi fisicamente”, dice.

La solidarietà di Forza Italia

“Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza all’amica Alessandra Mussolini per l’aggressione che ha subito nel centro di Strasburgo. Un episodio gravissimo di violenza che condanniamo fermamente”. Così scrivono in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Forza Italia.

Solidarietà è stata espressa anche da decine di utenti che hanno commentato il video di Alessandra Mussolini su X.