Alessandra Mussolini a Tale e Quale Show non vuole imitare Sophia Loren e abbandona le prove: la spiegazione

Durante le fasi del trucco di lunedì 24 ottobre nel backstage di ‘Tale e Quale Show’, Alessandra Mussolini ha abbandonato il camerino in anticipo mentre si preparava ad imitare Sophia Loren. Secondo alcuni rumor la Mussolini sarebbe stata molto nervosa. Per questo si è parlato subito di esibizione a rischio, visto che il format condotto da Carlo Conti va in onda ogni venerdì.

Alessandra Mussolini lascia le prove di Tale e Quale Show, cos’è successo

Dopo l’abbandono del camerino, il suo agente Nando Moscariello ha pubblicato una nota nelle storie di Instagram: “Questa settimana è a rischio a Tale e Quale Show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren”.

Partecipazione a rischio? Le speculazioni si sono moltiplicate sui social, dal momento che non era chiaro il motivo per cui la Mussolini non volesse interpretare l’icona del cinema italiano.

Alessandra Mussolini ha lasciato improvvisamente le prove di Tale e Quale Show

Poche ore dopo la stessa Mussolini ha spiegato i motivi del suo rifiuto.

La spiegazione: “C’era un accordo”

Alessandra Mussolini si è nuovamente affidata ai social e ha spiegato la sua scelta.

Le sue parole: “Allora la situazione è questa, non è che una vuole fare la pazza o che. C’era un mezzo accordo che io non avrei fatto mia zia per una questione di responsabilità. Perché un conto è ballare, come avevo già fatto in passato. Un altro conto è farlo con tutta la parrucca, il viso, la trasformazione, la voce, è una cosa che non mi sento di fare infatti ho già parlato con mia madre”.

Quindi: “Quindi ringraziando Dio loro adesso lo hanno capito che io non intendo proprio farlo. Mi sono tolta proprio tutto. Abbiamo fatto le prove, loro avevano già la parrucca e tutto, hanno fatto finta di mettermela in testa e io me la sono messa e ma la sono tolta. Manco l’abbiamo tagliata e quindi è così. La situazione attuale è questa e non mi va di fare l’imitazione così, questo è tutto”.

Alessandra Mussolini a Tale e Quale Show

Nel corso della nuova stagione di ‘Tale e Quale Show’ Alessandra Mussolini si è distinta per le sue imitazioni di Milva sulle note de ‘La Filanda’ e Lady Gaga con la canzone ‘Bad Romance’.

Per il momento non è dato sapere se per la Mussolini sia stato scelto un altro personaggio da interpretare o se salterà proprio la sua esibizione.