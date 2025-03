Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini nel caso Qatargate: il Belgio vuole processare le eurodeputate Pd

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La magistratura belga ha ufficialmente chiesto al Parlamento Europeo di revocare l’immunità ad Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, entrambe eurodeputate del Pd, nell’ambito del Qatargate. L’inchiesta sulla presunta corruzione da parte di Qatar e Marocco all’interno dell’Europarlamento si allarga, e il nome delle due italiane si aggiunge alla lista degli indagati. La richiesta sarà annunciata durante la sessione plenaria del 10 marzo.

L’inchiesta sul Qatargate e il coinvolgimento di Moretti e Gualmini

Come riporta Ansa, l’indagine della procura federale belga è iniziata nel dicembre 2022, con l’arresto dell’ex europarlamentare Antonio Panzeri, considerato il fulcro di una rete di influenze indebite all’interno del Parlamento Europeo. Secondo gli investigatori, diversi esponenti politici avrebbero ricevuto denaro e regali per promuovere gli interessi del Qatar e del Marocco, in particolare su questioni legate ai diritti umani e al commercio.

La richiesta di revocare l’immunità a Moretti e Gualmini suggerisce che gli inquirenti abbiano elementi concreti sul loro coinvolgimento. Martedì 4 marzo le due eurodeputate si sono autosospese dal gruppo S&D, dichiarandosi disponibili a collaborare con la magistratura. In una nota congiunta, hanno ringraziato la delegazione Pd per il sostegno politico e umano, ribadendo la volontà di chiarire ogni aspetto della vicenda davanti alla giustizia.

Cos’è il Qatargate

Il Qatargate è stato definito il più grave scandalo di corruzione nella storia del Parlamento Europeo. L’inchiesta ha portato alla luce una presunta rete di politici, assistenti parlamentari e lobbisti che avrebbero ricevuto fondi illeciti dal Qatar e dal Marocco in cambio di influenze politiche favorevoli.

Tra gli arrestati iniziali figurano Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonio Panzeri, Francesco Giorgi (compagno di Kaili) e Niccolò Figà-Talamanca, segretario di una Ong. Durante le perquisizioni, la polizia belga ha sequestrato oltre un milione di euro in contanti, trovati anche nelle abitazioni degli indagati.

L’inchiesta ha già portato a numerosi arresti e patteggiamenti, ma ora si allarga a nuove figure, tra cui appunto Moretti e Gualmini.

Chi è Alessandra Moretti

Alessandra Moretti, nata a Vicenza nel 1973, è un’esponente di spicco del Partito Democratico. Avvocata, ha iniziato la sua carriera politica nella giunta comunale di Vicenza nel 2008, per poi entrare nel Parlamento Italiano nel 2013. Nel 2014 è stata eletta europarlamentare nella lista del PD, con il sostegno dell’allora segretario Matteo Renzi.

Negli anni ha ricoperto incarichi importanti, ma è stata anche al centro di polemiche, come quella del 2015, quando criticò il look di Rosy Bindi, sostenendo che una donna in politica dovesse curare il proprio aspetto.

Chi è Elisabetta Gualmini

Elisabetta Gualmini, nata nel 1968, è una politologa e accademica italiana, prima di entrare in politica. È stata vicepresidente della Regione Emilia-Romagna dal 2014 al 2019, poi è stata eletta al Parlamento Europeo con il PD nel 2019.

Esperta di politiche sociali e welfare, ha collaborato con diverse istituzioni accademiche ed è autrice di numerosi saggi. Nel Parlamento Europeo si è occupata di diritti sociali e politiche del lavoro.